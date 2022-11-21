https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الطاقة-السعودي-ينفي-مناقشة-المملكة-مع-منتجي-أوبك-زيادة-الإنتاج-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1070400374.html

وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة المملكة مع منتجي "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا

وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة المملكة مع منتجي "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا

أكد وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T17:50+0000

2022-11-21T17:50+0000

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "نفى الوزير بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا".وأضاف الوزير: وتابع: "علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".والأسبوع الماضي، بدأت السعودية خفض صادرات النفط فعليا وبشكل حاد هذا الشهر، مع وفاء المملكة بالجزء الخاص بها من اتفاق "أوبك+" الذي ينص على تقليص حجم الإمدادات العالمية لدعم أسواق الخام.وتراجعت الشحنات السعودية بنحو 430 ألف برميل يوميا، أو ما يقرب من 6%، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات من شركة تحليلات الطاقة "كبلر"، فيما قدرت شركة استشارية أخرى "فورتيكسا" الانخفاض بنحو 676 ألف برميل يوميا.السعودية التي تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ملتزمة تماما بالاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي بين المنظمة وحلفائها بقيادة روسيا، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته. يجتمع تحالف "أوبك +" الذي يضم 23 دولة لبحث سياسة الإنتاج في 4 ديسمبر/ كانون الأول في فيينا.انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض وشركاءها الشهر الماضي، قائلا إن الخفض الضخم بمقدار مليوني برميل يوميا المتفق عليه من قبل المجموعة، سيعرض الاقتصاد العالمي للخطر ويساعد روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221117/السعودية-تخفض-صادراتها-النفطية-مع-تنفيذ-المملكة-لاتفاق-أوبك--1070288707.html

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