https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-الطاقة-السعودي-ينفي-مناقشة-المملكة-مع-منتجي-أوبك-زيادة-الإنتاج-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1070400374.html
وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة المملكة مع منتجي "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا
وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة المملكة مع منتجي "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا
أكد وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T17:50+0000
2022-11-21T17:50+0000
2022-11-21T17:50+0000
اقتصاد
السعودية
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104286/17/1042861754_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_8cdf0ff7e17e6e68d35c14c1c0626223.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "نفى الوزير بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا".وأضاف الوزير: وتابع: "علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".والأسبوع الماضي، بدأت السعودية خفض صادرات النفط فعليا وبشكل حاد هذا الشهر، مع وفاء المملكة بالجزء الخاص بها من اتفاق "أوبك+" الذي ينص على تقليص حجم الإمدادات العالمية لدعم أسواق الخام.وتراجعت الشحنات السعودية بنحو 430 ألف برميل يوميا، أو ما يقرب من 6%، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات من شركة تحليلات الطاقة "كبلر"، فيما قدرت شركة استشارية أخرى "فورتيكسا" الانخفاض بنحو 676 ألف برميل يوميا.السعودية التي تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ملتزمة تماما بالاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي بين المنظمة وحلفائها بقيادة روسيا، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته. يجتمع تحالف "أوبك +" الذي يضم 23 دولة لبحث سياسة الإنتاج في 4 ديسمبر/ كانون الأول في فيينا.انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض وشركاءها الشهر الماضي، قائلا إن الخفض الضخم بمقدار مليوني برميل يوميا المتفق عليه من قبل المجموعة، سيعرض الاقتصاد العالمي للخطر ويساعد روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221117/السعودية-تخفض-صادراتها-النفطية-مع-تنفيذ-المملكة-لاتفاق-أوبك--1070288707.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104286/17/1042861754_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d9c05da6836ef46936c990e4c1f72c8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اقتصاد, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير الطاقة السعودي ينفي مناقشة المملكة مع منتجي "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا
تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
، "نفى الوزير بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا".
"إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".
وتابع: "علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023م، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".
والأسبوع الماضي، بدأت السعودية خفض صادرات النفط فعليا وبشكل حاد هذا الشهر، مع وفاء المملكة بالجزء الخاص بها من اتفاق "أوبك+" الذي ينص على تقليص حجم الإمدادات العالمية لدعم أسواق الخام.
وتراجعت الشحنات السعودية بنحو 430 ألف برميل يوميا، أو ما يقرب من 6%، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات من شركة تحليلات الطاقة "كبلر"، فيما قدرت شركة استشارية أخرى "فورتيكسا" الانخفاض بنحو 676 ألف برميل يوميا.
السعودية التي تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ملتزمة تماما بالاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي بين المنظمة وحلفائها بقيادة روسيا، وفقا لما نقلته وكالة
"بلومبيرغ" عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته. يجتمع تحالف "أوبك +" الذي يضم 23 دولة لبحث سياسة الإنتاج في 4 ديسمبر/ كانون الأول في فيينا.
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض وشركاءها الشهر الماضي، قائلا إن الخفض الضخم بمقدار مليوني برميل يوميا المتفق عليه من قبل المجموعة، سيعرض الاقتصاد العالمي للخطر ويساعد روسيا
في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.