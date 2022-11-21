https://sputnikarabic.ae/20221121/وسائل-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-11-قذيفة-1070389015.html
وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 11 قذيفة
وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 11 قذيفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال يوم واحد 5 طائرات مسيّرة أوكرانية، بالإضافة إلى اعتراض 11 قذيفة من راجمات... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T11:37+0000
2022-11-21T11:37+0000
2022-11-21T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة: "قامت وسائل الدافع الجوي خلال يوم واحد بإسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقتي بوكروفسكوي وماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، قامت وسائل الدفاع الجوي باعتراض 11 قذيفة من راجمات صواريخ "أوراغان" و"أولخا" في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.كما قضت القوات المسلحة الروسية في منطقة خيرسون على مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها العبور بالقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالإضافة إلى تدمير مستودع الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية .وبحسب الوزارة، أحبطت القوات المسلحة الروسية الهجوم الأوكراني في اتجاه كوبيانسك، وقتلت أكثر من 35 مسلحًا أوكرانيًا ودمرت مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 11 قذيفة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال يوم واحد 5 طائرات مسيّرة أوكرانية، بالإضافة إلى اعتراض 11 قذيفة من راجمات الصواريخ "أوراغان" و"أولخا".
وجاء في بيان الوزارة: "قامت وسائل الدافع الجوي خلال يوم واحد بإسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقتي بوكروفسكوي وماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون".
بالإضافة إلى ذلك، قامت وسائل الدفاع الجوي باعتراض 11 قذيفة من راجمات صواريخ "أوراغان" و"أولخا" في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.
كما قضت القوات المسلحة الروسية في منطقة خيرسون على مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها العبور بالقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالإضافة إلى تدمير مستودع الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية .
وبحسب الوزارة، أحبطت القوات المسلحة الروسية الهجوم الأوكراني في اتجاه كوبيانسك، وقتلت أكثر من 35 مسلحًا أوكرانيًا ودمرت مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة.