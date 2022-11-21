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https://sputnikarabic.ae/20221121/يونامي-تدعو-إلى-وقف-انتهاك-السيادة-العراقية-وتحذر-من-الحسابات-الخارجية-لدولة-مجاورة-1070378338.html
"يونامي" تدعو إلى وقف انتهاك السيادة العراقية وتحذر من "الحسابات الخارجية لدولة مجاورة"
"يونامي" تدعو إلى وقف انتهاك السيادة العراقية وتحذر من "الحسابات الخارجية لدولة مجاورة"
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، إلى إيقاف انتهاك السيادة العراقية، محذرة من "الحسابات الخارجية لدولة مجاورة". 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T10:11+0000
2022-11-21T10:11+0000
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وكتبت البعثة الأممية على "تويتر": "يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية"، موضحة أن "مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائش فحسب، بل يتسبب في وقوع مأساة أيضا".وتابعت: "أيا كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولة مجاورة إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدما".يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد شن خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية على مقرات أحزاب كردية إيرانية، في كردستان العراق، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، قبل يوم من زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد.وقالت تقارير صحفية أجنبية إن قاآني أبلغ المسؤولين العراقيين أن بلاده ستشن هجوما بريا على إقليم كردستان "في حال عدم تشديد الإجراءات على الحدود وضد أحزاب كردستان إيران"، المناهضة لطهران.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة".وتوعد متحدث الخارجية العراقية بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
https://sputnikarabic.ae/20221121/حكومة-إقليم-كردستان-العراق-تدين-القصف-الإيراني-وتعتبره-انتهاكا-للأعراف-الدولية-1070375501.html
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العراق, العالم, العالم العربي
العراق, العالم, العالم العربي

"يونامي" تدعو إلى وقف انتهاك السيادة العراقية وتحذر من "الحسابات الخارجية لدولة مجاورة"

10:11 GMT 21.11.2022
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
علم الأمم المتحدة
© AP Photo / Ted Shaffrey
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دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، إلى إيقاف انتهاك السيادة العراقية، محذرة من "الحسابات الخارجية لدولة مجاورة".
وكتبت البعثة الأممية على "تويتر": "يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية"، موضحة أن "مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائش فحسب، بل يتسبب في وقوع مأساة أيضا".
وتابعت: "أيا كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولة مجاورة إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدما".
يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد شن خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية على مقرات أحزاب كردية إيرانية، في كردستان العراق، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، قبل يوم من زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد.
وقالت تقارير صحفية أجنبية إن قاآني أبلغ المسؤولين العراقيين أن بلاده ستشن هجوما بريا على إقليم كردستان "في حال عدم تشديد الإجراءات على الحدود وضد أحزاب كردستان إيران"، المناهضة لطهران.
نقل مصاب جراء القصف الإيراني في أقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
حكومة إقليم كردستان العراق تدين القصف الإيراني وتعتبره "انتهاكا" للأعراف الدولية
09:29 GMT
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".
وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة".
وتوعد متحدث الخارجية العراقية بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
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