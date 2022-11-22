عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/أمريكا-تقدم-مساعدة-مالية-لأوكرانيا-بقيمة-45-مليون-دولار-1070439043.html
أمريكا تقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليون دولار
أمريكا تقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليون دولار
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة خصصت شريحة أخرى من مساعدات الميزانية المباشرة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:39+0000
2022-11-22T15:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
وأضافت الوزيرة الأمريكية: "سيبدأ طرح هذه الأموال في الأسابيع المقبلة وستساعد الحكومة الأوكرانية على الصمود ضد روسيا من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك دفع رواتب عمال المستشفيات وموظفي الحكومة والمعلمين ومزايا الرعاية الاجتماعية ككبار السن".وقالت يلين: "نشجع المانحين الآخرين على زيادة وتسريع المساعدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي ستواصل وزارة الخزانة والحكومة الأمريكية استخدام جميع الأدوات، بما في ذلك تحالف العقوبات التاريخي".وقدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا.وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين: "من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لزيلينسكي أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20221122/الكرملين-ينفي-تسلم-بوتين-لمشروع-اتفاقية-سلام-مع-أوكرانيا-1070428168.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أمريكا تقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليون دولار

15:39 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة خصصت شريحة أخرى من مساعدات الميزانية المباشرة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة الأمريكية: "سيبدأ طرح هذه الأموال في الأسابيع المقبلة وستساعد الحكومة الأوكرانية على الصمود ضد روسيا من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك دفع رواتب عمال المستشفيات وموظفي الحكومة والمعلمين ومزايا الرعاية الاجتماعية ككبار السن".
مع المنح الجديدة، سيصل دعم الميزانية الأمريكية المباشر لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار.
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
الكرملين ينفي تسلم بوتين لمشروع اتفاقية سلام مع أوكرانيا
12:53 GMT
وقالت يلين: "نشجع المانحين الآخرين على زيادة وتسريع المساعدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي ستواصل وزارة الخزانة والحكومة الأمريكية استخدام جميع الأدوات، بما في ذلك تحالف العقوبات التاريخي".
وقدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا.
وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين: "من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لزيلينسكي أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала