https://sputnikarabic.ae/20221122/أمريكا-تقدم-مساعدة-مالية-لأوكرانيا-بقيمة-45-مليون-دولار-1070439043.html
أمريكا تقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليون دولار
أمريكا تقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليون دولار
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة خصصت شريحة أخرى من مساعدات الميزانية المباشرة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:39+0000
2022-11-22T15:39+0000
2022-11-22T15:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الوزيرة الأمريكية: "سيبدأ طرح هذه الأموال في الأسابيع المقبلة وستساعد الحكومة الأوكرانية على الصمود ضد روسيا من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك دفع رواتب عمال المستشفيات وموظفي الحكومة والمعلمين ومزايا الرعاية الاجتماعية ككبار السن".وقالت يلين: "نشجع المانحين الآخرين على زيادة وتسريع المساعدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي ستواصل وزارة الخزانة والحكومة الأمريكية استخدام جميع الأدوات، بما في ذلك تحالف العقوبات التاريخي".وقدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا.وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين: "من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لزيلينسكي أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20221122/الكرملين-ينفي-تسلم-بوتين-لمشروع-اتفاقية-سلام-مع-أوكرانيا-1070428168.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أمريكا تقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليون دولار
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أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة خصصت شريحة أخرى من مساعدات الميزانية المباشرة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة الأمريكية: "سيبدأ طرح هذه الأموال في الأسابيع المقبلة وستساعد الحكومة الأوكرانية على الصمود ضد روسيا من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك دفع رواتب عمال المستشفيات وموظفي الحكومة والمعلمين ومزايا الرعاية الاجتماعية ككبار السن".
مع المنح الجديدة، سيصل دعم الميزانية الأمريكية المباشر لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار.
وقالت يلين: "نشجع المانحين الآخرين على زيادة وتسريع المساعدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي ستواصل وزارة الخزانة والحكومة الأمريكية استخدام جميع الأدوات، بما في ذلك تحالف العقوبات التاريخي".
وقدّم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشروع قانون حول تدقيق الأموال التي يتم تخصيصها للمساعدات لأوكرانيا.
وكتبت عضو الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين
: "من المقلق جداً أن نرى هنا، في جدران الكونغرس، عسكريين أوكرانيين معوقين الذين يتم استخدامهم كالدمى للضغط على الكونغرس من أجل أن نعطي الدولارات الأمريكية التي حصلنا عليها بصعوبة، لزيلينسكي أدعو لتدقيق الأموال لأوكرانيا".