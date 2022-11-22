https://sputnikarabic.ae/20221122/أمريكا-تمنح-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وسام-الاستحقاق-1070408720.html
أمريكا تمنح رئيس الأركان الإسرائيلي "وسام الاستحقاق"
أمريكا تمنح رئيس الأركان الإسرائيلي "وسام الاستحقاق"
منح الجيش الأمريكي رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي "وسام الاستحقاق" لـ "ترسيخ مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العملياتية في الشرق الأوسط". 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T06:50+0000
2022-11-22T06:50+0000
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وأمس الأول (الأحد)، وصل كوخافي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستمر لمدة 5 أيام.وقال الجيش الإسرائيلي: "منح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي "وسام الاستحقاق" (Legion of Merit) على ترسيخ مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العملياتية الكبيرة في الشرق الأوسط".وأضاف الجيش في بيان: "تم تسليم هذا الوسام نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حرس الشرف الذي أقيم في قاعدة فورت مايرز في واشنطن، حيث قال الأمريكيون في الحفل إن "كوخافي عمّق الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأظهر قيادة استراتيجية استثنائية"."وسام الاستحقاق" هو أعلى وسام عسكري في القوات المسلحة الأمريكية يُمنح نظيرا لـ "عمل شجاع استثنائي وشجاعة فوق متطلبات الوظيفة"، ويمنح الوسام رئيس الولايات المتحدة نيابة عن الكونغرس.وتنتهي فترة ولاية كوخافي، في كانون الثاني/يناير المقبل، ويخلفه في المنصب اللواء هارتسي هاليفي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تمنح رئيس الأركان الإسرائيلي "وسام الاستحقاق"
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منح الجيش الأمريكي رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي "وسام الاستحقاق" لـ "ترسيخ مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العملياتية في الشرق الأوسط".
وأمس الأول (الأحد)، وصل كوخافي
إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستمر لمدة 5 أيام.
وقال الجيش الإسرائيلي: "منح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي "وسام الاستحقاق" (Legion of Merit) على ترسيخ مكانة إسرائيل كرائدة في القدرات العملياتية الكبيرة في الشرق الأوسط".
وأضاف الجيش في بيان: "تم تسليم هذا الوسام نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حرس الشرف الذي أقيم في قاعدة فورت مايرز في واشنطن، حيث قال الأمريكيون في الحفل إن "كوخافي عمّق الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأظهر قيادة استراتيجية استثنائية".
"وسام الاستحقاق" هو أعلى وسام عسكري في القوات المسلحة الأمريكية يُمنح نظيرا لـ "عمل شجاع استثنائي وشجاعة فوق متطلبات الوظيفة"، ويمنح الوسام رئيس الولايات المتحدة نيابة عن الكونغرس.
وتنتهي فترة ولاية كوخافي، في كانون الثاني/يناير المقبل، ويخلفه في المنصب اللواء هارتسي هاليفي.