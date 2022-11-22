https://sputnikarabic.ae/20221122/أمريكا-تنتقد-من-قطر-قرار-فيفا-بتهديد-اللاعبين-في-كأس-العالم-بـبطاقات-صفراء-إذا-دعموا-المثليين-1070427223.html

أمريكا تنتقد من قطر قرار "فيفا" بتهديد اللاعبين في كأس العالم بـ"بطاقات صفراء" إذا دعموا المثليين

أمريكا تنتقد من قطر قرار "فيفا" بتهديد اللاعبين في كأس العالم بـ"بطاقات صفراء" إذا دعموا المثليين

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهديد اللاعبين في كأس العالم بـ"بطاقات صفراء" (إنذارات)... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T12:33+0000

2022-11-22T12:33+0000

2022-11-22T12:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

بطولة كأس العالم 2022

العالم

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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس: "دائما ما يثير القلق عندما نرى أي قيود على حرية التعبير''.وأضاف: "يكون الأمر كذلك بشكل خاص عندما يكون التعبير عن التنوع والإدماج، وفي تقديري، لا ينبغي على الأقل إجبار أي شخص في ملعب كرة القدم على الاختيار بين دعم هذه القيم واللعب مع فريقه".وتأتي زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى الدوحة في إطار افتتاح الحوار الاستراتيجي الخامس مع قطر، التي تستضيف نحو 8000 جندي أمريكي في قاعدة العديد الجوية الضخمة، التي تعمل كمقر أمامي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.وأمس الاثنين، تراجعت منتخبات أوروبا بما فيها إنجلترا – التي كانت تقود الدعوات – عن خططها لارتداء شارة "حب واحد" (الداعمة للمثلية) خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بسبب تحذير الاتحاد الدولي من وضع اللاعبين في موقف قد يوجه لهم فيه إنذارات.

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