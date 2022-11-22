أمريكا تنتقد من قطر قرار "فيفا" بتهديد اللاعبين في كأس العالم بـ"بطاقات صفراء" إذا دعموا المثليين
© AFP 2022 / KARIM JAAFARوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس، الدوحة، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس، الدوحة، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهديد اللاعبين في كأس العالم بـ"بطاقات صفراء" (إنذارات) داخل أرض الملعب، إذا ارتدوا شارات تدعم المثليين.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس: "دائما ما يثير القلق عندما نرى أي قيود على حرية التعبير''.
وأضاف: "يكون الأمر كذلك بشكل خاص عندما يكون التعبير عن التنوع والإدماج، وفي تقديري، لا ينبغي على الأقل إجبار أي شخص في ملعب كرة القدم على الاختيار بين دعم هذه القيم واللعب مع فريقه".
بث مباشر | المؤتمر الصحفي المشترك لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و سعادة وزير الخارجية الأمريكي بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الخامس#الخارجية_القطرية https://t.co/hNPGOfXx29— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 22, 2022
وتأتي زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى الدوحة في إطار افتتاح الحوار الاستراتيجي الخامس مع قطر، التي تستضيف نحو 8000 جندي أمريكي في قاعدة العديد الجوية الضخمة، التي تعمل كمقر أمامي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.
وأمس الاثنين، تراجعت منتخبات أوروبا بما فيها إنجلترا – التي كانت تقود الدعوات – عن خططها لارتداء شارة "حب واحد" (الداعمة للمثلية) خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بسبب تحذير الاتحاد الدولي من وضع اللاعبين في موقف قد يوجه لهم فيه إنذارات.