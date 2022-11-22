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https://sputnikarabic.ae/20221122/أمير-قطر-يتوشح-بالعلم-السعودي-خلال-مباراة-الأخضر-والأرجنتين-في-كأس-العالم-2022-فيديو-1070424497.html
أمير قطر يتوشح بالعلم السعودي خلال مباراة "الأخضر" والأرجنتين في كأس العالم 2022... فيديو
أمير قطر يتوشح بالعلم السعودي خلال مباراة "الأخضر" والأرجنتين في كأس العالم 2022... فيديو
عبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن دعمه لمنتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم، في أول مباراة يخوضها في بطولة كأس العالم 2022. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T11:20+0000
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بطولة كأس العالم 2022
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
السعودية
رياضة
مجتمع
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وتوشح الشيخ تميم بن حمد بالعلم السعودي، أثناء حضوره مباراة "الأخضر" ضد منتخب الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، والمقامة في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وهو يدعم المنتخب السعودي.وحتى لحظة كتابة هذه السطور، فقد تعادل المنتخبين السعودي والأرجنتيني في مباراة اليوم الثلاثاء.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد حضر يوم الأحد الماضي حفل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
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بطولة كأس العالم 2022, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , السعودية, رياضة, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , السعودية, رياضة, مجتمع

أمير قطر يتوشح بالعلم السعودي خلال مباراة "الأخضر" والأرجنتين في كأس العالم 2022... فيديو

11:20 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس فيفا، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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عبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن دعمه لمنتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم، في أول مباراة يخوضها في بطولة كأس العالم 2022.
وتوشح الشيخ تميم بن حمد بالعلم السعودي، أثناء حضوره مباراة "الأخضر" ضد منتخب الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، والمقامة في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وهو يدعم المنتخب السعودي.
وحتى لحظة كتابة هذه السطور، فقد تعادل المنتخبين السعودي والأرجنتيني في مباراة اليوم الثلاثاء.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد حضر يوم الأحد الماضي حفل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
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