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https://sputnikarabic.ae/20221122/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-وقود-رغم-خضوعها-للتفتيش-1070436926.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود رغم خضوعها للتفتيش
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود رغم خضوعها للتفتيش
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي بقيادة السعودية بمنع سفينة وقود من الوصول إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن،... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:14+0000
2022-11-22T15:14+0000
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وكتب الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر تويتر، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي [التحالف العربي] احتجز سفينة الديزل (أحد) ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".يأتي ذلك غداة تبني أنصار الله هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، قالت إنها منعت الحكومة من خلاله من تصدير 2.1 مليون برميل من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها خلال شهر، وذلك بعد طلب الجماعة من الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية التفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر الجماعة منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221122/السفير-الأمريكي-في-اليمن-ندعو-أنصار-الله-للتوقف-عن-تهديد-التجارة-البحرية-والعودة-للمفاوضات-1070421372.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود رغم خضوعها للتفتيش

15:14 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / -ميناء الحديدة في اليمن
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / -
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اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي بقيادة السعودية بمنع سفينة وقود من الوصول إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً على ميناء لتصدير النفط شرقي البلاد.
وكتب الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر تويتر، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي [التحالف العربي] احتجز سفينة الديزل (أحد) ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".
يأتي ذلك غداة تبني أنصار الله هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، قالت إنها منعت الحكومة من خلاله من تصدير 2.1 مليون برميل من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها خلال شهر، وذلك بعد طلب الجماعة من الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية التفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
السفير الأمريكي في اليمن: ندعو "أنصار الله" للتوقف عن تهديد التجارة البحرية والعودة للمفاوضات
10:04 GMT
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر الجماعة منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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