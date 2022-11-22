https://sputnikarabic.ae/20221122/أنصار-الله-تهدد-باستهداف-سفن-النفط-مباشرة-في-الموانئ-الخاضعة-لسيطرة-الحكومة-1070438893.html
"أنصار الله" تهدد باستهداف سفن النفط "مباشرة" في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة
"أنصار الله" تهدد باستهداف سفن النفط "مباشرة" في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة
هدد رئيس "حكومة الإنقاذ" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد العزيز بن حبتور، باستهداف سفن النفط "مباشرة" في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:42+0000
2022-11-22T15:42+0000
2022-11-22T15:42+0000
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وقال عبد العزيز بن حبتور، في تصريحات لقناة "المسيرة" "في المرات القادمة لن نحذر السفن بل سنضربها بشكل مباشر وعلى العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن.".وتابع "لن نقبل بنهب ثروتنا النفطية والغازية تحت أي مبرر من المبررات"، موضحا أنه إذا لم يتم التفاهم مع صنعاء لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الاثنين، "إجبار سفينة حاولت نهب كميات كبيرة من النفط، على المغادرة لدى اقترابها من ميناء الضبة في اليمن".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد، على المغادرة"، مشيرا إلى أن "السفينة رفضت الاستجابة للتحذيرات، وحاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنا من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب".وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت سابق، تمكن قواتها من إسقاط طائرات تابعة لجماعة "أنصار الله"، إثر هجوم استهدف ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20221122/الحكومة-اليمنية-تعلن-تعرض-ميناء-الضبة-النفطي-لهجوم-بـمسيرات-حوثية-هو-الثاني-خلال-شهر-1070410080.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
"أنصار الله" تهدد باستهداف سفن النفط "مباشرة" في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة
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هدد رئيس "حكومة الإنقاذ" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد العزيز بن حبتور، باستهداف سفن النفط "مباشرة" في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وقال عبد العزيز بن حبتور، في تصريحات لقناة "المسيرة
" "في المرات القادمة لن نحذر السفن بل سنضربها بشكل مباشر وعلى العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن.".
وأضاف "نمارس حقنا في الدفاع عن مصالحنا وثروة الشعب اليمني، والتابعون لتحالف العدوان يقومون بسرقة أموال الشعب. مرتزقة العدوان بنهبون أكثر من 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز وإيداعها في البنك الأهلي السعودي دون صرف رواتب الموظفين".
وتابع "لن نقبل بنهب ثروتنا النفطية والغازية تحت أي مبرر من المبررات"، موضحا أنه إذا لم يتم التفاهم مع صنعاء لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الاثنين، "إجبار سفينة حاولت نهب كميات
كبيرة من النفط، على المغادرة لدى اقترابها من ميناء الضبة في اليمن".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد، على المغادرة"، مشيرا إلى أن "السفينة رفضت الاستجابة للتحذيرات، وحاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنا من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب".
وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت سابق، تمكن قواتها من إسقاط طائرات تابعة لجماعة "أنصار الله"
، إثر هجوم استهدف ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.