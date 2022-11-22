https://sputnikarabic.ae/20221122/أنصار-الله-مقتل-4017-طفلا-يمنيا-خلال-8-سنوات-1070430690.html
"أنصار الله": مقتل 4017 طفلا يمنيا خلال 8 سنوات
"أنصار الله": مقتل 4017 طفلا يمنيا خلال 8 سنوات
كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 8605 أطفال منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:28+0000
2022-11-22T13:28+0000
2022-11-22T13:28+0000
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القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس مركز "عين الإنسانية للحقوق والتنمية"، أحمد أبو حمراء، في مؤتمر صحافي نظمته الجماعة بصنعاء، وفق تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها.وقال أبو حمراء إن "المركز أصدر تقريرا يوثق حالات الأطفال المصابين بآثار الأسلحة المحرمة التي استخدمها تحالف العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]".وذكر القيادي في جماعة "أنصار الله"، أن "التقرير يحتوي على كل ما تمكن فريق الرصد والتحقيق من توثيقه"، معتبرا أن الواقع الفعلي "أكثر فداحة".من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، عبد الوهاب المحبشي، أن "التاريخ لم يشهد أبشع من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن".وقال: "لن ينسى اليمنيون من قتل أطفالهم ونساءهم لسنوات ولن ننسى ثأرنا".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20210816/هيئة-دولية-كثير-من-أطفال-اليمن-يعيشون-على-الخبز-والماء-1049862066.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
"أنصار الله": مقتل 4017 طفلا يمنيا خلال 8 سنوات
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كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة 8605 أطفال منذ انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ 26 آذار/ مارس 2015.
القاهرة – سبوتنيك
. جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس مركز "عين الإنسانية للحقوق والتنمية"، أحمد أبو حمراء، في مؤتمر صحافي نظمته الجماعة بصنعاء، وفق تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها.
وقال أبو حمراء إن "المركز أصدر تقريرا يوثق حالات الأطفال المصابين بآثار الأسلحة المحرمة التي استخدمها تحالف العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]".
وأضاف: "التقرير يوثق سقوط 8605 أطفال بينهم 4017 قتيلاً و4588 جريحاً خلال 8 سنوات من العدوان".
وذكر القيادي في جماعة "أنصار الله"، أن "التقرير يحتوي على كل ما تمكن فريق الرصد والتحقيق من توثيقه"، معتبرا أن الواقع الفعلي "أكثر فداحة".
من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، عبد الوهاب المحبشي، أن "التاريخ لم يشهد أبشع من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال اليمن
".
وقال: "لن ينسى اليمنيون من قتل أطفالهم ونساءهم لسنوات ولن ننسى ثأرنا".
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.