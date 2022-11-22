https://sputnikarabic.ae/20221122/أوربان-يرتدي-وشاحا-عليه-شعار-المجر-الكبرى-في-إحدى-مباريات-كرة-القدم-1070421545.html
أوربان يرتدي وشاحا عليه شعار "المجر الكبرى" في إحدى مباريات كرة القدم
أوربان يرتدي وشاحا عليه شعار "المجر الكبرى" في إحدى مباريات كرة القدم
ظهر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مباراة لكرة القدم بين المجر واليونان مرتديا وشاحا بألوان العلم الوطني مع صورة المجر داخل حدود ما قبل عام 1920، عندما... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T10:07+0000
2022-11-22T10:07+0000
2022-11-22T10:13+0000
العالم
المجر
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ونشر أوربان بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوديع لاعب الوسط المجري المتقاعد بالازس دزودساك، على هامش المباراة الودية، التي فازت فيها المجر على اليونان بنتيجة 2: 1.في العرض الأول، يظهر وشاح مروحة باللونين الأحمر والأبيض والأخضر مع صور لما يسمى بـ "المجر الكبرى" - دولة داخل الحدود قبل معاهدة تريانون في عام 1920، ونتيجة لذلك فقدت المجر 72% من أراضي الإقليم، وثلاثة ملايين من المجريين العرقيين انتهى بهم الأمر في الخارج.غالبًا ما يتم استخدام صورة مماثلة للمجر داخل حدود ما قبل عام 1920 في الهدايا التذكارية وخلال الأحداث الرسمية في البلاد. أعلام سيكيلي - وهي منطقة رومانية كانت في السابق جزءًا من المجر، حيث يعيش المجريون العرقيون - معلقة باستمرار على مبنى البرلمان المجري في بودابست، ويمكن رؤيتها خلال المواكب الوطنية عبر المدينة.يلقي أوربان خطابًا كل عام في مدينة بايلي توسناد الرومانية، حيث 90% من السكان مجريون. احتجت بوخارست الرسمية مرارا على هذا الاستخدام لرمز الإقليم الذي يعد حاليا جزءا من رومانيا.
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العالم, المجر
أوربان يرتدي وشاحا عليه شعار "المجر الكبرى" في إحدى مباريات كرة القدم
10:07 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
ظهر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مباراة لكرة القدم بين المجر واليونان مرتديا وشاحا بألوان العلم الوطني مع صورة المجر داخل حدود ما قبل عام 1920، عندما كانت البلاد تضم الأراضي التي أصبحت الآن جزءًا من رومانيا، كرواتيا وسلوفاكيا وصربيا والنمسا وأوكرانيا.
ونشر أوربان بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوديع لاعب الوسط المجري المتقاعد بالازس دزودساك، على هامش المباراة الودية، التي فازت فيها المجر على اليونان بنتيجة 2: 1.
في العرض الأول، يظهر وشاح مروحة باللونين الأحمر والأبيض والأخضر مع صور لما يسمى بـ "المجر الكبرى" - دولة داخل الحدود قبل معاهدة تريانون في عام 1920، ونتيجة لذلك فقدت المجر 72% من أراضي الإقليم، وثلاثة ملايين من المجريين العرقيين انتهى بهم الأمر في الخارج.
غالبًا ما يتم استخدام صورة مماثلة للمجر داخل حدود ما قبل عام 1920 في الهدايا التذكارية وخلال الأحداث الرسمية في البلاد. أعلام سيكيلي - وهي منطقة رومانية كانت في السابق جزءًا من المجر، حيث يعيش المجريون العرقيون - معلقة باستمرار على مبنى البرلمان المجري في بودابست، ويمكن رؤيتها خلال المواكب الوطنية عبر المدينة.
يلقي أوربان خطابًا كل عام في مدينة بايلي توسناد الرومانية، حيث 90% من السكان مجريون. احتجت بوخارست الرسمية مرارا على هذا الاستخدام لرمز الإقليم الذي يعد حاليا جزءا من رومانيا.