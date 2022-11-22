عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية
أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية
كشف رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" فلاديمير كودريتسكي، أنه لم يعد هناك عمليًا أي محطات طاقة حرارية أو كهرمائية سليمة في أوكرانيا. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T11:52+0000
2022-11-22T11:52+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وقال كودريتسكي خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا عمليا أي محطات طاقة حرارية وكهرمائية غير متضررة في أوكرانيا، تقريبا كل محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية المائية متضررة، إذا كنا نتحدث عن محطات الطاقة الكبرى، حيث تعرضت لضربات صاروخية".وكشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" يوم أمس الإثنين أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا يوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون الفاصل الزمني للانقطاع أطول من أربع ساعات.وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".كما قال كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221121/التقنين-الكهربائي-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مستويات-قياسية-1070373767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية

11:52 GMT 22.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
تابعنا عبرTelegram
كشف رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" فلاديمير كودريتسكي، أنه لم يعد هناك عمليًا أي محطات طاقة حرارية أو كهرمائية سليمة في أوكرانيا.
وقال كودريتسكي خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا عمليا أي محطات طاقة حرارية وكهرمائية غير متضررة في أوكرانيا، تقريبا كل محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية المائية متضررة، إذا كنا نتحدث عن محطات الطاقة الكبرى، حيث تعرضت لضربات صاروخية".
وكشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" يوم أمس الإثنين أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا يوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون الفاصل الزمني للانقطاع أطول من أربع ساعات.
وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
التقنين الكهربائي في أوكرانيا يصل إلى مستويات قياسية
أمس, 07:43 GMT
كما قال كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".
وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала