https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html

أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية

أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" فلاديمير كودريتسكي، أنه لم يعد هناك عمليًا أي محطات طاقة حرارية أو كهرمائية سليمة في أوكرانيا. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-22T11:52+0000

أخبار أوكرانيا

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وقال كودريتسكي خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا عمليا أي محطات طاقة حرارية وكهرمائية غير متضررة في أوكرانيا، تقريبا كل محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية المائية متضررة، إذا كنا نتحدث عن محطات الطاقة الكبرى، حيث تعرضت لضربات صاروخية".وكشفت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو" يوم أمس الإثنين أن التخطيط لبرنامج تقنين التيار الكهربائي المخطط له في جميع مناطق أوكرانيا يوم الاثنين يجري على قدم وساق، وقد يكون الفاصل الزمني للانقطاع أطول من أربع ساعات.وقالت الشركة عبر قناتها على "تلغرام": "في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الساعة 00:00 إلى الساعة 24:00، سيتم تطبيق جداول التقنين في جميع مناطق أوكرانيا".كما قال كودريتسكي، في مقابلة تلفزيونية إنه لا يتم توقع أي تقنين طارئ إضافي على الرغم من أن الفاصل الزمني للانقطاع قد يتجاوز أربع ساعات".وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221121/التقنين-الكهربائي-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مستويات-قياسية-1070373767.html

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