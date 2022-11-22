https://sputnikarabic.ae/20221122/إصابة-3-أشخاص-جراء-سقوط-طائرة-تابعة-للجيش-العراقي-شمال-بغداد-1070420639.html
إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة تابعة للجيش العراقي شمال بغداد
إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة تابعة للجيش العراقي شمال بغداد
أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط طائرة حربية عراقية في مدينة سامراء، بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بحسب بيان رسمي. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T09:20+0000
2022-11-22T09:20+0000
2022-11-22T09:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت وزارة الدفاع العراقية إن "طائرة مسلحة تابعة لقيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب حدوث خلل فني بمحرك الطائرة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).وبحسب البيان فإن "الطائرة كان يستقلها (2) من الضباط، وأحد منتسبي القيادة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة تابعة للجيش العراقي شمال بغداد
09:20 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط طائرة حربية عراقية في مدينة سامراء، بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بحسب بيان رسمي.
وقالت وزارة الدفاع العراقية
إن "طائرة مسلحة تابعة لقيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب حدوث خلل فني بمحرك الطائرة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وبحسب البيان فإن "الطائرة كان يستقلها (2) من الضباط، وأحد منتسبي القيادة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم".