https://sputnikarabic.ae/20221122/إعلام-يتحدث-عن-زيادة-صادرات-السلاح-الإسرائيلي-بسبب-الأوضاع-في-أوكرانيا-1070433087.html
إعلام يتحدث عن زيادة صادرات السلاح الإسرائيلي بسبب الأوضاع في أوكرانيا
إعلام يتحدث عن زيادة صادرات السلاح الإسرائيلي بسبب الأوضاع في أوكرانيا
ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T14:32+0000
2022-11-22T14:32+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم أمس الاثنين، "إسرائيل بالتحضير لحرب ضد الفلسطينيين يقودها المستوطنون المتطرفون، بحماية من الجيش الإسرائيلي".وقال اشتية، خلال جلسة للحكومة في مدينة رام الله، إن "مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار على الفلسطينيين أكثر، ومن يريد أن يصادر الأراضي، وبذلك تحضر إسرائيل لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
https://sputnikarabic.ae/20221122/الحرس-الثوري-الإيراني-يدعو-العراقإلى-إخراج-المجموعات-المدعومة-من-أمريكا-وإسرائيل-ويهدد-بالتدمير-1070420935.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام يتحدث عن زيادة صادرات السلاح الإسرائيلي بسبب الأوضاع في أوكرانيا
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ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس
"، اليوم الخميس، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".
وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم أمس الاثنين، "إسرائيل بالتحضير لحرب ضد الفلسطينيين يقودها المستوطنون المتطرفون، بحماية من الجيش الإسرائيلي".
وقال اشتية
، خلال جلسة للحكومة في مدينة رام الله، إن "مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار على الفلسطينيين أكثر، ومن يريد أن يصادر الأراضي، وبذلك تحضر إسرائيل لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).