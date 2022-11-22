https://sputnikarabic.ae/20221122/إيران-تعتقل-40-أجنبيا-شاركوا-في-أعمال-الشغب-الأخيرة-1070420133.html
إيران تعتقل 40 أجنبيا شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة
إيران تعتقل 40 أجنبيا شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 40 أجنبيًا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مضيفة أنه سيتم محاكمتهم وفق قوانين الجمهورية الإسلامية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T09:10+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي.وقال ستايشي "تم اعتقال 40 أجنبياً شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة وبعضهم كان في ميدان أعمال الشغب والتخريب".وأضاف "ستتم محاكمة هؤلاء وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران.ووقتها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "التحقيقات أظهرات أن مواطنين من 14 دولة، منها أمريكا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".واتهمت الوكالة "السفارة الألمانية في طهران بالقيام بدور محوري في إشعال أعمال الشغب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.ومنذ سبتمبر/أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
https://sputnikarabic.ae/20221111/عبد-اللهيان-حكومات-غربية-تعلم-المتظاهرين-الإيرانيين-كيفية-صناعة-الأسلحة-1070067782.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تعتقل 40 أجنبيا شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 40 أجنبيًا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مضيفة أنه سيتم محاكمتهم وفق قوانين الجمهورية الإسلامية.
طهران - سبوتنيك
. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي.
وقال ستايشي "تم اعتقال 40 أجنبياً شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة وبعضهم كان في ميدان أعمال الشغب والتخريب".
وأضاف "ستتم محاكمة هؤلاء وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية
14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
ووقتها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "التحقيقات أظهرات أن مواطنين من 14 دولة، منها أمريكا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".
واتهمت الوكالة "السفارة الألمانية في طهران بالقيام بدور محوري في إشعال أعمال الشغب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية
بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.
ومنذ سبتمبر/أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".