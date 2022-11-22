https://sputnikarabic.ae/20221122/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-إندونيسيا-إلى-252-قتيلا-وهيئة-الأرصاد-تستبعد-حدوث-تسونامي-1070431968.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 252 قتيلا وهيئة الأرصاد تستبعد حدوث تسونامي
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 252 قتيلا وهيئة الأرصاد تستبعد حدوث تسونامي
أعلنت السلطات المحلية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أرخبيل جاوة غربي البلاد أمس إلى 252 قتيلًا. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T14:11+0000
2022-11-22T14:11+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وتناقلت وسائل إعلام محلية بيانًا عن السلطات المحلية في منطقة سيانغور المتضررة من الزلزال، أكد ارتفاع الحصيلة إلى 252 قتيلا و377 مصابًا.ووصل الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى بلدة سيانجور، لمتابعة الوضع عقب كارثة الزلزال.وضربت هزة أرضية أرخبيل جاوة في إندونيسيا أمس، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، خلف كحصيلة مبدئية 56 قتيلا و700 مصاب.كما نقل الإعلام المحلي عن هيئة الأرصاد أنه لا فرصة لحدوث تسونامي جراء الزلزال.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فبين عامي 1998 و2017، تسببت الزلازل في وفاة ما يقرب من 750 ألف شخص على مستوى العالم، أي أكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.كما تضرر أكثر من 125 مليون شخص من الزلازل خلال هذه الفترة المذكورة، مما يعني أنهم أصيبوا أو أصبحوا بلا مأوى أو تشردوا أو تم إجلاؤهم خلال مرحلة الطوارئ من الكارثة.
https://sputnikarabic.ae/20190926/زلزال-قوي-يضرب-إندونسيا-ولا-مخاطر-من-تسونامي-1042980302.html
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إندونسيا, العالم, مقياس ريختر
إندونسيا, العالم, مقياس ريختر
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 252 قتيلا وهيئة الأرصاد تستبعد حدوث تسونامي
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أعلنت السلطات المحلية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أرخبيل جاوة غربي البلاد أمس إلى 252 قتيلًا.
القاهرة - سبوتنيك. وتناقلت وسائل إعلام محلية بيانًا عن السلطات المحلية في منطقة سيانغور المتضررة من الزلزال، أكد ارتفاع الحصيلة إلى 252 قتيلا و377 مصابًا.
ووصل الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى بلدة سيانجور، لمتابعة الوضع عقب كارثة الزلزال.
وضربت هزة أرضية
أرخبيل جاوة في إندونيسيا أمس، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، خلف كحصيلة مبدئية 56 قتيلا و700 مصاب.
كما نقل الإعلام المحلي عن هيئة الأرصاد أنه لا فرصة لحدوث تسونامي جراء الزلزال.
26 سبتمبر 2019, 02:40 GMT
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فبين عامي 1998 و2017، تسببت الزلازل
في وفاة ما يقرب من 750 ألف شخص على مستوى العالم، أي أكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
كما تضرر أكثر من 125 مليون شخص من الزلازل خلال هذه الفترة المذكورة، مما يعني أنهم أصيبوا أو أصبحوا بلا مأوى أو تشردوا أو تم إجلاؤهم خلال مرحلة الطوارئ من الكارثة.