https://sputnikarabic.ae/20221122/الأمم-المتحدة-قلقة-بشأن-استمرار-تصاعد-التوترات-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1070407332.html
الأمم المتحدة قلقة بشأن استمرار تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية
الأمم المتحدة قلقة بشأن استمرار تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية
عبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الاثنين أمام مجلس الأمن، عن قلقها بشأن استمرار تصاعد التوترات في شبه... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T04:31+0000
2022-11-22T04:31+0000
2022-11-22T04:31+0000
منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية
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وذكرت المسؤولة بأن كوريا الشمالية أطلقت الجمعة الماضية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، موضحة أن المعلومات تشير إلى أن الصاروخ "حلّق مسافة ألف كيلومتر بارتفاع حوالي 6100 كيلومتر"، وهو ما يجعله أول اختبار ناجح "لأكبر وأقوى صاروخ لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والقادر على الوصول إلى جميع أنحاء أمريكا الشمالية".كما جددت المسؤولة الأممية دعواتها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "للكف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستفزازية والامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".كما أبلغت المسؤولة المجلس "أنه يبدو أن البلاد تسعى بنشاط" لتطوير برنامجها النووي. مشيرة إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخرا التي قال فيها إن موقع بانغي-ري للتجارب النووية "لا يزال على استعداد للقيام بتجربة نووية".وأطلقت بيونغ يانغ خلال العام الجاري أكبر عدد من الصواريخ مقارنة مع أي عام سابق.
https://sputnikarabic.ae/20221118/الزعيم-الكوري-الشمالي-يقول-إنه-سيستخدم-أسلحة-نووية-للرد-على-التهديدات-1070318485.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, كوريا الشمالية
منظمة الأمم المتحدة, كوريا الشمالية
الأمم المتحدة قلقة بشأن استمرار تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية
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عبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الاثنين أمام مجلس الأمن، عن قلقها بشأن استمرار تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مع إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ قادر على الوصول "إلى جميع أنحاء أمريكا الشمالية".
وذكرت المسؤولة بأن كوريا الشمالية أطلقت الجمعة الماضية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، موضحة أن المعلومات تشير إلى أن الصاروخ "حلّق مسافة ألف كيلومتر بارتفاع حوالي 6100 كيلومتر"، وهو ما يجعله أول اختبار ناجح "لأكبر وأقوى صاروخ لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والقادر على الوصول إلى جميع أنحاء أمريكا الشمالية".
وشددت السيدة ديكارلو على أن سعي كوريا الشمالية المستمر في مجال برنامج أسلحتها النووية
وإطلاقها صواريخ باليستية "ينتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأدى إلى تصعيد التوترات بشكل كبير".
كما جددت المسؤولة الأممية دعواتها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "للكف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستفزازية والامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما أبلغت المسؤولة المجلس "أنه يبدو أن البلاد تسعى بنشاط" لتطوير برنامجها النووي. مشيرة إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخرا التي قال فيها إن موقع بانغي-ري للتجارب النووية "لا يزال على استعداد للقيام بتجربة نووية".
وأطلقت بيونغ يانغ خلال العام الجاري أكبر عدد من الصواريخ مقارنة مع أي عام سابق.