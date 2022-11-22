https://sputnikarabic.ae/20221122/الاتحاد-الأفريقي-يعلن-عن-مباحثات-لاجتماع-تمهيدي-للمصالحة-بين-الأطراف-الليبية-1070416825.html

الاتحاد الأفريقي يعلن عن مباحثات لاجتماع تمهيدي للمصالحة بين الأطراف الليبية

الاتحاد الأفريقي يعلن عن مباحثات لاجتماع تمهيدي للمصالحة بين الأطراف الليبية

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، عن "مباحثات لعقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر للمصالحة الوطنية بين جميع الليبيين". 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T08:24+0000

2022-11-22T08:24+0000

2022-11-22T08:24+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال فقي، في تصريحات مع وكالة "فرانس 24"، إن "هناك تجاوب من الأطراف"، مؤكدًا أنهم "يتواصلون مع جميع الأطراف الليبية للحديث عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا".ولفت إلى أنهم يفضلون عقد الاجتماع في ليبيا، منوها إلى أن وزير خارجية الكونغو ذهب إلى ليبيا، وقامت لجنة أفريقية رفيعة المستوى بجهد كبير.وشدد على ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين أن يتصالحوا ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يدير الأمور في ليبيا، مشيرا إلى أن الليبيين اليوم "يستمعون للاتحاد الأفريقي، وأن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل ونحن كلفنا بمرحلة المصالحة الوطنية لأنها الأساس".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.وفي الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.وقالت مصادر لـ"سبوتنيك"، إن المجلس الأعلى للدولة قد يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة حال موافقة البرلمان على تشكيل حكومة ثالثة.وأوضحت المصادر أن هجوم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء بعد تأكد الأول موافقة الأخير على تشكيل حكومة ثالثة دون الدبيبة أو باشاغا، وأن التوافق الحاصل سيطيح بالدبيبة من السلطة.

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