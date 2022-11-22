https://sputnikarabic.ae/20221122/البرهان-يجدد-التزام-الجيش-السوداني-بالنأي-عن-العمل-السياسي-1070431261.html
البرهان يجدد التزام الجيش السوداني بالنأي عن العمل السياسي
البرهان يجدد التزام الجيش السوداني بالنأي عن العمل السياسي
جدد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية". 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:50+0000
2022-11-22T13:50+0000
2022-11-22T13:51+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال البرهان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، "إن الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة".وأكد "ثقته بأن تكون لجنة التنسيق الإقليمية مؤهلة لمواجهة الظواهر السلبية من التطرف والإرهاب وغيرهما"، موضحا أن "السودان درج على استضافة اللاجئين من مختلف دول الجوار، ومن الضروري تطوير آليات حل النزاعات".وكان البرهان قد قال إنه "تم فض الشراكة مع المكون المدني بعد سعيه للتدخل في الجيش"، مضيفا، "لا يوجد ما يسمى بالتسوية الثنائية ولن نسمح بتدخل السياسيين في الجيش"، وفقا لموقع الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، أن البرهان "نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية".، مؤكدة أن "القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي".وسبق أن أشار إلى أن الجيش السوداني سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال، مذكرا بما آلت إليه الأوضاع في السودان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
البرهان يجدد التزام الجيش السوداني بالنأي عن العمل السياسي
13:50 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
جدد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية".
وقال البرهان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، "إن الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة".
وأكد "ثقته بأن تكون لجنة التنسيق الإقليمية مؤهلة لمواجهة الظواهر السلبية من التطرف والإرهاب وغيرهما"، موضحا أن "السودان درج على استضافة اللاجئين من مختلف دول الجوار، ومن الضروري تطوير آليات حل النزاعات".
وكان البرهان قد قال إنه "تم فض الشراكة مع المكون المدني
بعد سعيه للتدخل في الجيش"، مضيفا، "لا يوجد ما يسمى بالتسوية الثنائية ولن نسمح بتدخل السياسيين في الجيش"، وفقا لموقع
الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.
وتابع محذرا السياسيين: "كونوا بعيدا عن الجيش ومحاولات التحريض لن تنجح"، مؤكدا أن "أي مجموعة سياسية تحاول التدخل في الجيش هي عدو لنا".
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، أن البرهان "نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية".، مؤكدة أن "القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي".
وسبق أن أشار إلى أن الجيش السوداني سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية
في جميع الأحوال، مذكرا بما آلت إليه الأوضاع في السودان.