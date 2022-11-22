https://sputnikarabic.ae/20221122/البنتاغون-نرى-زيادة-في-الوجود-الروسي-في-شمال-أفريقيا-1070445630.html
البنتاغون: نرى زيادة في الوجود الروسي في شمال أفريقيا
البنتاغون: نرى زيادة في الوجود الروسي في شمال أفريقيا
قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، إن البنتاغون يرى زيادة تواجد روسيا في شمال أفريقيا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T19:46+0000
2022-11-22T19:46+0000
2022-11-22T19:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
رصد عسكري
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وقالت سينغ في إفادة صحفية: "نرى تواجدًا روسيًّا في شمال أفريقيا ونموًا مستمرًا".وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يسعى إلى الصدام مع روسيا ولن ينجر إلى الصراع في أوكرانيا.وقال أوستن، في كلمة له في منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي في كندا، إن "الناتو حلف دفاعي ولا يسعى إلى الصدام مع روسيا، ولا يشكل تهديدًا لها".وشدد أوستن على أنه "من المؤكد أننا (الناتو) لن ننجر إلى الحرب في أوكرانيا حاليا".وأضاف أوستن أن الصراع في أوكرانيا هو أكبر أزمة أمن تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، مؤكدًا أن نتيجة الحرب ستساعد في تحديد مسار الأمن الدولي خلال القرن الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221118/البنتاغون-العالم-يشهد-اليوم-منافسة-تحالفات-لا-دول-1070316837.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
البنتاغون: نرى زيادة في الوجود الروسي في شمال أفريقيا
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قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، إن البنتاغون يرى زيادة تواجد روسيا في شمال أفريقيا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
وقالت سينغ في إفادة صحفية: "نرى تواجدًا روسيًّا في شمال أفريقيا ونموًا مستمرًا".
ووفقا لها، فإن البنتاغون يراقب باستمرار تصرفات روسيا في المنطقة، لكنه ليس مستعدًا بعد للحديث عن إجراءات رد محتمل.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يسعى إلى الصدام مع روسيا ولن ينجر إلى الصراع في أوكرانيا.
وقال أوستن، في كلمة له في منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي في كندا، إن "الناتو حلف دفاعي ولا يسعى إلى الصدام مع روسيا، ولا يشكل تهديدًا لها".
وشدد أوستن على أنه "من المؤكد أننا (الناتو) لن ننجر إلى الحرب في أوكرانيا حاليا".
وأضاف أوستن
أن الصراع في أوكرانيا هو أكبر أزمة أمن تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، مؤكدًا أن نتيجة الحرب ستساعد في تحديد مسار الأمن الدولي خلال القرن الحالي.