https://sputnikarabic.ae/20221122/البيت-الأبيض-ليست-هناك-أية-محادثات-مع-روسيا-بشأن-العملية-التركية-في-سوريا-1070440860.html

البيت الأبيض: ليست هناك أية محادثات مع روسيا بشأن العملية التركية في سوريا

البيت الأبيض: ليست هناك أية محادثات مع روسيا بشأن العملية التركية في سوريا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أية محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن العمليات... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T16:35+0000

2022-11-22T16:35+0000

2022-11-22T16:35+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إفادة صحفية: "لا نعلم بوجود محادثات مع الروس فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التركية في سوريا".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الاثنين، إن العملية الجوية للقوات المسلحة التركية في شمال العراق وسوريا كانت "ناجحة".وأوضح أردوغان للصحفيين على متن الطائرة بعد عودته من قطر: "شاركت في العملية الجوية نحو 70 طائرة من الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم والمسيرات"، حسب وكالة "الأناضول".وتم خلال العملية، تدمير 89 هدفا بنجاح وهي عبارة عن ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقرات ومعسكرات تدريب الإرهابيين الذين يهددون بلادنا وأمتنا وأمن حدودنا في شمال سوريا والعراق.وأردف: "في الوقت الحالي، تمت إصابة 45 هدفًا إرهابيًا بعمق 140 كم شمالي العراق، و44 على عمق 20 كم في سوريا بدقة عالية".

https://sputnikarabic.ae/20221122/أردوغان-يؤكد-أنه-لا-يمكن-لأي-أحد-إيقاف-تركيا-عن-فرض-الأمن-على-حدودها-1070426772.html

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