https://sputnikarabic.ae/20221122/الترويكا-الأوروبية-تدين-توسيع-إيران-برنامجها-النووي-1070448536.html
الترويكا الأوروبية تدين توسيع إيران برنامجها النووي
الترويكا الأوروبية تدين توسيع إيران برنامجها النووي
أدانت فرنسا، بريطانيا وألمانيا الخطوات التي تتخذها إيران لتوسيع برنامجها النووي، واتهمت طهران بالسعي لتقويض الاتفاق النووي. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T22:19+0000
2022-11-22T22:19+0000
2022-11-22T22:20+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/09/1043340960_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9f98fa37cc262bdb883d7047880ec8ec.jpg
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الترويكا المشترك: "نحن، حكومات ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، ندين خطوات إيران الأخيرة المؤكدة من قبل وكالة الطاقة الذرية، الهادفة لتوسيع برنامجها النووي. بزيادة طاقتها الإنتاجية في فوردو ونطنز بقدر يتجاوز بشكل كبير الحد الموجود في خطة العمل الشاملة المشتركة، ومسرعاً إنتاج اليورانيوم المخصب".وأضاف البيان: "اتخذت إيران خطوات لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة".ويشار في الوثيقة أيضاً إلى أن الدول الثلاثة ستواصل المشاورات مع الشركاء الدوليين حول قضية إيران.
https://sputnikarabic.ae/20221118/واشنطن-تؤكد-اتفاقها-مع-موسكو-على-أنه-لا-يوجد-منتصر-في-حرب-نووية-1070313170.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/09/1043340960_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c7374aa409364db1f6606be8fe9b2d48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
الترويكا الأوروبية تدين توسيع إيران برنامجها النووي
22:19 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 22:20 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
أدانت فرنسا، بريطانيا وألمانيا الخطوات التي تتخذها إيران لتوسيع برنامجها النووي، واتهمت طهران بالسعي لتقويض الاتفاق النووي.
موسكو – سبوتنيك
. وجاء في بيان الترويكا المشترك: "نحن، حكومات ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، ندين خطوات إيران الأخيرة المؤكدة من قبل وكالة الطاقة الذرية، الهادفة لتوسيع برنامجها النووي. بزيادة طاقتها الإنتاجية في فوردو ونطنز بقدر يتجاوز بشكل كبير الحد الموجود في خطة العمل الشاملة المشتركة، ومسرعاً إنتاج اليورانيوم المخصب".
وأضاف البيان: "اتخذت إيران خطوات لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة".
ويشار في الوثيقة أيضاً إلى أن الدول الثلاثة ستواصل المشاورات مع الشركاء الدوليين حول قضية إيران
.