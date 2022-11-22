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https://sputnikarabic.ae/20221122/الترويكا-الأوروبية-تدين-توسيع-إيران-برنامجها-النووي-1070448536.html
الترويكا الأوروبية تدين توسيع إيران برنامجها النووي
الترويكا الأوروبية تدين توسيع إيران برنامجها النووي
أدانت فرنسا، بريطانيا وألمانيا الخطوات التي تتخذها إيران لتوسيع برنامجها النووي، واتهمت طهران بالسعي لتقويض الاتفاق النووي. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
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إيران
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الترويكا المشترك: "نحن، حكومات ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، ندين خطوات إيران الأخيرة المؤكدة من قبل وكالة الطاقة الذرية، الهادفة لتوسيع برنامجها النووي. بزيادة طاقتها الإنتاجية في فوردو ونطنز بقدر يتجاوز بشكل كبير الحد الموجود في خطة العمل الشاملة المشتركة، ومسرعاً إنتاج اليورانيوم المخصب".وأضاف البيان: "اتخذت إيران خطوات لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة".ويشار في الوثيقة أيضاً إلى أن الدول الثلاثة ستواصل المشاورات مع الشركاء الدوليين حول قضية إيران.
https://sputnikarabic.ae/20221118/واشنطن-تؤكد-اتفاقها-مع-موسكو-على-أنه-لا-يوجد-منتصر-في-حرب-نووية-1070313170.html
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إيران

الترويكا الأوروبية تدين توسيع إيران برنامجها النووي

22:19 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 22:20 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / HAMED MALEKPOUR
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أدانت فرنسا، بريطانيا وألمانيا الخطوات التي تتخذها إيران لتوسيع برنامجها النووي، واتهمت طهران بالسعي لتقويض الاتفاق النووي.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الترويكا المشترك: "نحن، حكومات ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، ندين خطوات إيران الأخيرة المؤكدة من قبل وكالة الطاقة الذرية، الهادفة لتوسيع برنامجها النووي. بزيادة طاقتها الإنتاجية في فوردو ونطنز بقدر يتجاوز بشكل كبير الحد الموجود في خطة العمل الشاملة المشتركة، ومسرعاً إنتاج اليورانيوم المخصب".
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وأضاف البيان: "اتخذت إيران خطوات لتدمير خطة العمل الشاملة المشتركة".
ويشار في الوثيقة أيضاً إلى أن الدول الثلاثة ستواصل المشاورات مع الشركاء الدوليين حول قضية إيران.
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