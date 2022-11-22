https://sputnikarabic.ae/20221122/الجيشان-الأمريكي-والإسرائيلي-يبحثان-إجراء-مناورات-لمحاكاة-هجوم-على-إيران-1070447946.html
الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يبحثان إجراء مناورات لمحاكاة هجوم على إيران
الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يبحثان إجراء مناورات لمحاكاة هجوم على إيران
ناقش أفيف كوخافي، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية، إجراء تدريبات مشتركة محتملة مع الولايات المتحدة، لمحاكاة هجوم على إيران و"وكلائها" خلال... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T21:33+0000
2022-11-22T21:33+0000
2022-11-22T21:33+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأفادت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء، بأن كوخافي ورئيس الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، يفكران في إجراء تدريب مشترك في الأسابيع المقبلة لإعداد الجنود لصراع محتمل بين إسرائيل وإيران أو "وكلائهم".التقى كوخافي بعدد من مسؤولي البنتاغون والإدارة الأمريكية يوم الاثنين، بمن فيهم ميلي ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لمناقشة التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط.وبحسب ما ورد، قال كوخافي في بيان: "نحن في مرحلة زمنية حرجة تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون ضد إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة".من جانبه قال المتحدث باسم الأركان المشتركة، ديف باتلر، يوم الاثنين، إن كوخافي وميلي ناقشا فرصا لمزيد من التعاون الثنائي والتنسيق ضد مجموعة من التهديدات التي تشكلها إيران، فضلا عن البنود الأخرى ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.وقال بتلر أيضا إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحافظان على علاقات قوية بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسيين ملتزمين بالسلام والأمن في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنقوم-بتسريع-كافة-الخطط-العسكرية-لمواجهة-إيران-1070445458.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يبحثان إجراء مناورات لمحاكاة هجوم على إيران
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ناقش أفيف كوخافي، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية، إجراء تدريبات مشتركة محتملة مع الولايات المتحدة، لمحاكاة هجوم على إيران و"وكلائها" خلال اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع.
واشنطن- سبوتنيك
. وأفادت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء، بأن كوخافي ورئيس الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، يفكران في إجراء تدريب مشترك في الأسابيع المقبلة لإعداد الجنود لصراع محتمل بين إسرائيل وإيران أو "وكلائهم".
التقى كوخافي بعدد من مسؤولي البنتاغون والإدارة الأمريكية يوم الاثنين، بمن فيهم ميلي ومستشار الأمن القومي
جيك سوليفان، لمناقشة التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط.
وبحسب ما ورد، قال كوخافي في بيان: "نحن في مرحلة زمنية حرجة تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون ضد إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة".
من جانبه قال المتحدث باسم الأركان المشتركة، ديف باتلر، يوم الاثنين، إن كوخافي وميلي ناقشا فرصا لمزيد من التعاون الثنائي والتنسيق ضد مجموعة من التهديدات التي تشكلها إيران، فضلا عن البنود الأخرى ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.
وقال بتلر أيضا إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحافظان على علاقات قوية بين الجيشين باعتبارهما شريكين رئيسيين ملتزمين بالسلام والأمن في الشرق الأوسط.