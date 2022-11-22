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https://sputnikarabic.ae/20221122/الجيش-العراقي-يعلن-سقوط-طائرة-عسكرية-تابعة-له-بسبب-خلل-فني-1070438753.html
الجيش العراقي يعلن سقوط طائرة عسكرية تابعة له بسبب خلل فني
الجيش العراقي يعلن سقوط طائرة عسكرية تابعة له بسبب خلل فني
أعلنت وزارة الدفاع، في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسلحة في مدينة سامراء، شمال العاصمة بغداد، بسبب خلل فني. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:37+0000
2022-11-22T15:37+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "طائرة مسلحة تابعة إلى قيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب حدوث خلل فني بمحرك الطائرة".وأضاف البيان أن "الطائرة كان يستقلها 2 من الضباط، وأحد منتسبي القيادة، وتم نقلهم إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجيش العراقي يعلن سقوط طائرة عسكرية تابعة له بسبب خلل فني

15:37 GMT 22.11.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت وزارة الدفاع، في العراق، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسلحة في مدينة سامراء، شمال العاصمة بغداد، بسبب خلل فني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "طائرة مسلحة تابعة إلى قيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب حدوث خلل فني بمحرك الطائرة".
وأضاف البيان أن "الطائرة كان يستقلها 2 من الضباط، وأحد منتسبي القيادة، وتم نقلهم إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم".
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