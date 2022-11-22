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https://sputnikarabic.ae/20221122/الخارجية-الروسية-روسيا-وفلسطين-تجددان-تأكيد-أهمية-تعزيز-العلاقات-1070436789.html
الخارجية الروسية: روسيا وفلسطين تجددان تأكيد أهمية تعزيز العلاقات
الخارجية الروسية: روسيا وفلسطين تجددان تأكيد أهمية تعزيز العلاقات
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب الأمين العام للجبهة... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:06+0000
2022-11-22T15:06+0000
روسيا
الخارجية الروسية
العلاقات
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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وقالت الخارجية في بيان "تم التأكيد من جديد على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليديا، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددًا استعداده لمواصلة المساعدة في تجاوز الخلافات الفلسطينية على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تمت مناقشة الوضع في سوريا ولبنان".
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روسيا, الخارجية الروسية, العلاقات, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
روسيا, الخارجية الروسية, العلاقات, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الخارجية الروسية: روسيا وفلسطين تجددان تأكيد أهمية تعزيز العلاقات

15:06 GMT 22.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان.
وقالت الخارجية في بيان "تم التأكيد من جديد على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليديا، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

كما أشار البيان إلى أنه خلال تبادل الآراء حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط ، تم إيلاء اهتمام أساسي للمشكلة الفلسطينية، بما في ذلك مهمة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددًا استعداده لمواصلة المساعدة في تجاوز الخلافات الفلسطينية على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تمت مناقشة الوضع في سوريا ولبنان".
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