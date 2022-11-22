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https://sputnikarabic.ae/20221122/الخزانة-الأمريكية-خطة-الحد-الأقصى-للأسعار-لا-تعني-أن-الولايات-المتحدة-ستستورد-النفط-الروسي-1070448814.html
الخزانة الأمريكية: خطة الحد الأقصى للأسعار لا تعني أن الولايات المتحدة ستستورد النفط الروسي
الخزانة الأمريكية: خطة الحد الأقصى للأسعار لا تعني أن الولايات المتحدة ستستورد النفط الروسي
قالت وزارة الخزانة في إشعار إن الولايات المتحدة لن تستورد النفط الروسي بموجب خطة الحد الأقصى للأسعار التي تم الكشف عنها حديثا والتي اعتمدتها واشنطن وحلفاؤها. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T23:17+0000
2022-11-22T23:17+0000
روسيا
أسعار النفط اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء: "لا يأذن القرار باستيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، وهو أمر محظور بموجب الأمر التنفيذي 14066".كما سمحت الولايات المتحدة بمعاملات تتعلق باستيراد النفط الروسي إلى بلغاريا أو كرواتيا أو أي عضو غير ساحلي في الاتحاد الأوروبي.من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تخطط لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي، مضيفا أن موسكو ستعيد توجيه الإمدادات إلى الشركاء الموجودين في السوق أو تخفض الإنتاج.وقال نوفاك للصحافيين تعليقا على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي: "تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء. وفي هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج".
https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-ببعض-المعاملات-المتعلقة-باستيراد-النفط-الروسي-إلى-بلغاريا-وكرواتيا-ودول-الاتحاد-1070448667.html
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روسيا, أسعار النفط اليوم
روسيا, أسعار النفط اليوم

الخزانة الأمريكية: خطة الحد الأقصى للأسعار لا تعني أن الولايات المتحدة ستستورد النفط الروسي

23:17 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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قالت وزارة الخزانة في إشعار إن الولايات المتحدة لن تستورد النفط الروسي بموجب خطة الحد الأقصى للأسعار التي تم الكشف عنها حديثا والتي اعتمدتها واشنطن وحلفاؤها.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء: "لا يأذن القرار باستيراد النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، وهو أمر محظور بموجب الأمر التنفيذي 14066".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
واشنطن تسمح ببعض المعاملات المتعلقة باستيراد النفط الروسي إلى بلغاريا وكرواتيا ودول الاتحاد الأوروبي
23:03 GMT
كما سمحت الولايات المتحدة بمعاملات تتعلق باستيراد النفط الروسي إلى بلغاريا أو كرواتيا أو أي عضو غير ساحلي في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تخطط لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي، مضيفا أن موسكو ستعيد توجيه الإمدادات إلى الشركاء الموجودين في السوق أو تخفض الإنتاج.
وقال نوفاك للصحافيين تعليقا على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي: "تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء. وفي هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج".
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