https://sputnikarabic.ae/20221122/الخطوات-الإسرائيلية-في-عهد-نتنياهو-1070428578.html
الخطوات الإسرائيلية في عهد نتنياهو
الخطوات الإسرائيلية في عهد نتنياهو
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول معنى انتصار بنيامين نتنياهو لعلاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:21+0000
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بنيامين نتنياهو
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إسرائيل
2022
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سبوتنيك عربي
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
الخطوات الإسرائيلية في عهد نتنياهو
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول معنى انتصار بنيامين نتنياهو لعلاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط.