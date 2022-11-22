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https://sputnikarabic.ae/20221122/الخطوات-الإسرائيلية-في-عهد-نتنياهو-1070428578.html
الخطوات الإسرائيلية في عهد نتنياهو
الخطوات الإسرائيلية في عهد نتنياهو
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول معنى انتصار بنيامين نتنياهو لعلاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

الخطوات الإسرائيلية في عهد نتنياهو

13:21 GMT 22.11.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف حول معنى انتصار بنيامين نتنياهو لعلاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط.
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