https://sputnikarabic.ae/20221122/الدفاع-الفرنسية-سيتم-نشر-أربع-مقاتلات-رافال-في-ليتوانيا-1070422304.html
الدفاع الفرنسية: سيتم نشر أربع مقاتلات "رافال" في ليتوانيا
الدفاع الفرنسية: سيتم نشر أربع مقاتلات "رافال" في ليتوانيا
أبلغت وزارة الدفاع الفرنسية أنه ابتداءً من 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ستنشر فرنسا أربع مقاتلات رافال متعددة الأدوار في ليتوانيا كجزء من الناتو لحماية المجال الجوي... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T10:25+0000
2022-11-22T10:25+0000
2022-11-22T10:25+0000
رصد عسكري
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وجاء في البيان أن "فرنسا ستنشر 4 مقاتلات من طراز رافال في ليتوانيا بموجب تفويض من الناتو ابتداءً من 25 نوفمبر. وستضمن مهام حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".وأضافت وزارة الدفاع الفرنسية أن "نشر هذه المقاتلات بمثابة قوة ردع ودفاعية على أراضي ليتوانيا ويقدم الدعم للقوات العسكرية الليتوانية".يشار إلى أن مهمة الدوريات الجوية المعززة لحلف الناتو تهدف إلى ضمان سلامة المجال الجوي لبحر البلطيق وسيادة الدول المختلفة التي لا تملك القدرات اللازمة للقيام بذلك بمفردها.تم تصميم الطائرات العسكرية لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه بسبب الصراع الأوكراني، يجب تعزيز الوجود العسكري في أوروبا الشرقية. في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ذكر الوزير عن عزمه على توريد معدات عسكرية إلى ليتوانيا ورومانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الفرنسية: سيتم نشر أربع مقاتلات "رافال" في ليتوانيا
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أبلغت وزارة الدفاع الفرنسية أنه ابتداءً من 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ستنشر فرنسا أربع مقاتلات رافال متعددة الأدوار في ليتوانيا كجزء من الناتو لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق.
وجاء في البيان أن "فرنسا ستنشر 4 مقاتلات من طراز رافال في ليتوانيا بموجب تفويض من الناتو ابتداءً من 25 نوفمبر. وستضمن مهام حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".
وأضافت وزارة الدفاع الفرنسية أن "نشر هذه المقاتلات بمثابة قوة ردع ودفاعية على أراضي ليتوانيا ويقدم الدعم للقوات العسكرية الليتوانية".
يشار إلى أن مهمة الدوريات الجوية المعززة لحلف الناتو تهدف إلى ضمان سلامة المجال الجوي لبحر البلطيق وسيادة الدول المختلفة التي لا تملك القدرات اللازمة للقيام بذلك بمفردها.
تم تصميم الطائرات العسكرية لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه بسبب الصراع الأوكراني، يجب تعزيز الوجود العسكري في أوروبا الشرقية. في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ذكر الوزير عن عزمه على توريد معدات عسكرية إلى ليتوانيا ورومانيا.