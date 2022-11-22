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https://sputnikarabic.ae/20221122/السعودية-تصعق-ميسي-ورفاقه-بـ-ثنائية-مباغتة-وتكتب-التاريخ-في-قطر-1070426469.html
السعودية تصعق ميسي ورفاقه بـ "ثنائية مباغتة" وتكتب التاريخ في قطر
السعودية تصعق ميسي ورفاقه بـ "ثنائية مباغتة" وتكتب التاريخ في قطر
صعق المنتخب السعودي، راقصي التاغو، بثنائية مباغتة، في أقل من 10 دقائق، بعدما كان المنتخب الأرجنتيني متقدما على الأخضر بهدف،في مباراة جمعت المنتخبين على استاد... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T12:07+0000
2022-11-22T12:30+0000
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وحول الأخضر تاخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.وفي الدقيقة 54 سجل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.وحاول راقصو التانغو إدراك التعادل، لكن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش ألغى 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين سجلهم ميسي في الدقيقة 22 بداعى التسلل والمهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 27، 35 على الترتيب.وبذلك حصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط غالية تقوده لصدارة المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا المكسيك وبولندا.والتقى المنتخبان في السابق أربع مرات سابقا، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية، في نهائي كأس القارات عام 1992وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3-1).
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السعودية تصعق ميسي ورفاقه بـ "ثنائية مباغتة" وتكتب التاريخ في قطر

12:07 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 22.11.2022)
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورجماهير المنتخب السعودي في كأس العالم
جماهير المنتخب السعودي في كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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صعق المنتخب السعودي، راقصي التاغو، بثنائية مباغتة، في أقل من 10 دقائق، بعدما كان المنتخب الأرجنتيني متقدما على الأخضر بهدف،في مباراة جمعت المنتخبين على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وحول الأخضر تاخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.
وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.
وفي الدقيقة 54 سجل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.
وحاول راقصو التانغو إدراك التعادل، لكن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش ألغى 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين سجلهم ميسي في الدقيقة 22 بداعى التسلل والمهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 27، 35 على الترتيب.
وبذلك حصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط غالية تقوده لصدارة المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا المكسيك وبولندا.
والتقى المنتخبان في السابق أربع مرات سابقا، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية، في نهائي كأس القارات عام 1992وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3-1).
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