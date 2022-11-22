https://sputnikarabic.ae/20221122/السعودية-تقلص-ساعات-العمل-في-جميع-أنحاء-البلاد-بسبب-مواجهة-الأرجنتين-في-كأس-العالم-2022-1070417969.html
السعودية تقلص ساعات العمل في جميع أنحاء البلاد بسبب مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022
السعودية تقلص ساعات العمل في جميع أنحاء البلاد بسبب مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022
قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تقليص ساعات الدوام، بسبب مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T08:55+0000
2022-11-22T08:55+0000
2022-11-22T08:55+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب صحيفة "سبق" السعودية، "صدرت توجيهات للوزارات والجهات الحكومية، باعتماد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، وذلك نظرا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت مكة المكرمة".ويلتقي المنتخبان السعودي والأرجنتيني في افتتاح مشوارهما في المجموعة الثالثة، بكأس العالم 2022 في قطر، ظهر اليوم.ويعد هذا اللقاء هو الخامس بين المنتخبين، إذ سبق أن تقابلا في 3 مباريات ودية، ومواجهة رسمية واحدة، وذلك في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1992، بنهائي بطولة كأس الملك فهد، التي تغير اسمها لاحقا إلى كأس القارات، وفاز راقصو التانغو 3-1.
https://sputnikarabic.ae/20221116/منتخب-الأرجنتين-يكتسح-نظيره-الإماراتي-بخماسية-نظيفة-فيديو-1070259114.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, بطولة كأس العالم 2022
أخبار السعودية اليوم, السعودية, بطولة كأس العالم 2022
السعودية تقلص ساعات العمل في جميع أنحاء البلاد بسبب مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022
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قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تقليص ساعات الدوام، بسبب مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022.
وحسب صحيفة
"سبق" السعودية، "صدرت توجيهات للوزارات والجهات الحكومية، باعتماد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، وذلك نظرا لإقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت مكة المكرمة".
ويلتقي المنتخبان السعودي والأرجنتيني في افتتاح مشوارهما في المجموعة الثالثة، بكأس العالم 2022 في قطر، ظهر اليوم.
ويعد هذا اللقاء هو الخامس بين المنتخبين، إذ سبق أن تقابلا في 3 مباريات ودية، ومواجهة رسمية واحدة، وذلك في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1992، بنهائي بطولة كأس الملك فهد، التي تغير اسمها لاحقا إلى كأس القارات، وفاز راقصو التانغو 3-1.