https://sputnikarabic.ae/20221122/السفير-الأمريكي-في-اليمن-ندعو-أنصار-الله-للتوقف-عن-تهديد-التجارة-البحرية-والعودة-للمفاوضات-1070421372.html

السفير الأمريكي في اليمن: ندعو "أنصار الله" للتوقف عن تهديد التجارة البحرية والعودة للمفاوضات

السفير الأمريكي في اليمن: ندعو "أنصار الله" للتوقف عن تهديد التجارة البحرية والعودة للمفاوضات

أكد السفير الأمريكي في اليمن، ستيفن فاجن، أن "هجمات جماعة "أنصار الله" على موانئ اليمن لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب اليمني من خلال تفاقم نقص الوقود، ودعا... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T10:04+0000

2022-11-22T10:04+0000

2022-11-22T10:04+0000

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كما شدد أهمية سفر ممثلي المجتمع الدولي إلى اليمن لتقديم الدعم للشعب اليمني، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية في اليمن.وجاءت تصريحات فاجن في ختام زيارته إلى عدن، أمس الاثنين، حيث التقى برئيس الوزراء، معين عبد الملك سعيد، وأعضاء مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي في عدن.وأعرب السفير الأمريكي في اليمن عن قلقه من احتمال تجدد التصعيد الذي يقوض جهود الإغاثة والدعم، مؤكدا أن "الشعب اليمني يستحق الأفضل"، بحسب قوله.كما عبر ستيفن جافن "عن تقديره لالتزام الحكومة اليمنية بإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن، وأقر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للمضي قدما بالإصلاحات وتحسين الخدمات واستقرار الاقتصاد اليمني. وأعرب عن أسفه عن عدم رغبة الحوثيين في تقديم التنازلات، مما أدى إلى توقف الهدنة التي جلبت على مدى ستة أشهر إغاثة وفوائد ملموسة للشعب اليمني".ودعا السفير الأمريكي في اليمن جماعة "أنصار الله" إلى إطلاق سراح 12 من موظفي السفارة الأمريكية المحتجزين في صنعاء دون أن يصابوا بأذى، و"التوقف عن استخدامهم كرهائن في الصراع".وقال: "أولويتي القصوى هي إعادة موظفينا إلى عائلاتهم، إلى حيث ينتمون".وعقد عدد من مسؤولي الحكومة اليمنية، أمس الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءات منفصلة مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، اليوم الاثنين، وذلك عشية تجدد هجمات جماعة "أنصار الله" على ميناء لتصدير النفط الخام في محافظة حضرموت شرقي اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221121/الدفاع-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرات-مسيرة-وتضرر-ميناء-نفطي-في-حضرموت-إثر-هجوم-لـ-أنصار-الله-1070403338.html

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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي