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https://sputnikarabic.ae/20221122/الصين-تتوقع-أن-تؤدي-زيارة-رئيس-منغوليا-الأولى-لبكين-إلى-تعزيز-العلاقات-1070438002.html
الصين تتوقع أن تؤدي زيارة رئيس منغوليا الأولى لبكين إلى تعزيز العلاقات
الصين تتوقع أن تؤدي زيارة رئيس منغوليا الأولى لبكين إلى تعزيز العلاقات
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تتطلع أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس المنغولي، أوخنا خورلسوخ، فرصة لتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة،... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:24+0000
2022-11-22T15:24+0000
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وسيقوم الرئيس المنغولي، خورلسوخ، بزيارة إلى الصين في الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "الصين تتطلع إلى العمل مع منغوليا لاغتنام هذه الزيارة كفرصة لتعميق ثقتنا الاستراتيجية المتبادلة وتعاوننا العملي ووضع مثال في علاقات الجوار للارتقاء بالعلاقات بين الصين ومنغوليا إلى آفاق جديدة".وأضاف تشاو أنه خلال الزيارة المرتقبة، سيعقد الرئيسان الصيني والمنغولي محادثات رسمية، وسيشهدان معا التوقيع على وثائق للتعاون.وستكون الزيارة المرتقبة هي أول زيارة يقوم بها أوخنا خوريلسوخ للصين كرئيس منغوليا، والتي ستواصل الصداقة والتقاليد الرائعة للتبادلات الوثيقة رفيعة المستوى بين الصين ومنغوليا، وتظهر النمو الممتاز للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تتوقع أن تؤدي زيارة رئيس منغوليا الأولى لبكين إلى تعزيز العلاقات

15:24 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYالرئيس المنغولي، أوخنا خورلسوخ
الرئيس المنغولي، أوخنا خورلسوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
الرئيس المنغولي، أوخنا خورلسوخ
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تتطلع أن تكون الزيارة المرتقبة للرئيس المنغولي، أوخنا خورلسوخ، فرصة لتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والتعاون العملي مع منغوليا.
وسيقوم الرئيس المنغولي، خورلسوخ، بزيارة إلى الصين في الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "الصين تتطلع إلى العمل مع منغوليا لاغتنام هذه الزيارة كفرصة لتعميق ثقتنا الاستراتيجية المتبادلة وتعاوننا العملي ووضع مثال في علاقات الجوار للارتقاء بالعلاقات بين الصين ومنغوليا إلى آفاق جديدة".
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وأضاف تشاو أنه خلال الزيارة المرتقبة، سيعقد الرئيسان الصيني والمنغولي محادثات رسمية، وسيشهدان معا التوقيع على وثائق للتعاون.
وستكون الزيارة المرتقبة هي أول زيارة يقوم بها أوخنا خوريلسوخ للصين كرئيس منغوليا، والتي ستواصل الصداقة والتقاليد الرائعة للتبادلات الوثيقة رفيعة المستوى بين الصين ومنغوليا، وتظهر النمو الممتاز للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
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