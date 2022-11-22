https://sputnikarabic.ae/20221122/العاهل-السعودي-يمنح-الموظفين-والطلبة-إجازة-يوم-غد-الأربعاء-بمناسبة-فوز-المنتخب-الوطني-على-الأرجنتين-1070439618.html
الملك سلمان يمنح الموظفين والطلبة إجازة بمناسبة الفوز على الأرجنتين
الملك سلمان يمنح الموظفين والطلبة إجازة بمناسبة الفوز على الأرجنتين
أعلن الديوان الملكي في السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بأن يمنح جميع الطلبة والموظفين إجازة غدا الأربعاء. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:51+0000
2022-11-22T15:51+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "خادم الحرمين الشريفين وجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".وبحسب البيان، جاء قرار الملك بعد اقترح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمنح العاملين والطلبة إجازة بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.وحوّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.وفي الدقيقة 54، سجّل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.وكسرت السعودية بذلك، سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الأرجنتين التي امتدت إلى 36 مباراة، حيث كانت آخر هزيمة تلقاها التانغو في يوليو/تموز 2019 أمام المنتخب البرازيلي.وبذلك حصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط غالية تقوده لصدارة المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا المكسيك وبولندا.والتقى المنتخبان في السابق أربع مرات سابقا، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية، في نهائي كأس القارات عام 1992، وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3-1).
السعودية
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السعودية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022
السعودية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022
الملك سلمان يمنح الموظفين والطلبة إجازة بمناسبة الفوز على الأرجنتين
15:51 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 16:11 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
أعلن الديوان الملكي في السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بأن يمنح جميع الطلبة والموظفين إجازة غدا الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "خادم الحرمين الشريفين وجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".
وبحسب البيان، جاء قرار الملك بعد اقترح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمنح العاملين والطلبة إجازة بمناسبة فوز المنتخب السعودي
على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وحوّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي
في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.
وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.
وفي الدقيقة 54، سجّل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.
وكسرت السعودية بذلك، سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الأرجنتين التي امتدت إلى 36 مباراة، حيث كانت آخر هزيمة تلقاها التانغو في يوليو/تموز 2019 أمام المنتخب البرازيلي.
وبذلك حصد المنتخب السعودي
ثلاث نقاط غالية تقوده لصدارة المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا المكسيك وبولندا.
والتقى المنتخبان في السابق أربع مرات سابقا، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية، في نهائي كأس القارات عام 1992، وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3-1).