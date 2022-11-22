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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221122/القوات-الأوكرانية-تطلق10-صواريخ-غراد-على-قرية-زايتسيفو-شمال-شرق-مدينة-دونيتسك-1070406405.html
القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء أمس... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T00:40+0000
2022-11-22T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام": "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 23.58 (بتوقيت موسكو) باتجاه قريتي إيفانوبولي وزايتسيفو، وخلال ذلك تم إطلاق 10 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21".وتقع قرية زايتسيفو شمال مدينة غورلوفكار الواقعة شمال شرقي جمهورية دونيتسك، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك وتقصفها قوات كييف بانتظام.
https://sputnikarabic.ae/20221121/وسائل-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-11-قذيفة-1070389015.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك

00:40 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 01:03 GMT 22.11.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بمركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء أمس الاثنين 10 صواريخ من منظومات "غراد" على قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام": "سجلنا قصفا من قبل القوات الأوكرانية عند الساعة 23.58 (بتوقيت موسكو) باتجاه قريتي إيفانوبولي وزايتسيفو، وخلال ذلك تم إطلاق 10 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
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أمس, 11:37 GMT
وتقع قرية زايتسيفو شمال مدينة غورلوفكار الواقعة شمال شرقي جمهورية دونيتسك، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك وتقصفها قوات كييف بانتظام.
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