https://sputnikarabic.ae/20221122/الكرملين-يؤكد-أن-لتركيا-حقا-مشروعا-في-ضمان-أمنها-1070424823.html
الكرملين يؤكد أن لتركيا حقا مشروعا في ضمان أمنها
الكرملين يؤكد أن لتركيا حقا مشروعا في ضمان أمنها
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن "روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بالوضع في سوريا، لكنها تدعو جميع الأطراف... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T11:28+0000
2022-11-22T11:28+0000
2022-11-22T11:28+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
الكرملين
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وأجاب بيسكوف عن سؤال حول تصريحات أردوغان الأخيرة حول عدم وفاء روسيا بالتزاماتها "بتطهير المناطق السورية"من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019: "نحن نتفهم ونحترم مخاوف تركيا بشأن ضمان أمنها ونعتقد أن هذا هو حق تركيا المشروع".وأشار بيسكوف إلى أن الوضع "يمكن أن يرتد مرة أخرى، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الإثنين أن الجانب الروسي لم يفِ بالتزامه بـ"تطهير" المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019.وأضاف للصحافيين على متن الطائرة لدى عودته من قطر: "لدينا اتفاق مع الجانب الروسي في سوتشي في عام 2019، إنهم مسؤولون عن تطهير المنطقة من الإرهابيين. للأسف، على الرغم من أننا ذكرناهم مرارًا، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك ولا يفعلون ذلك. قلنا إننا لن نلتزم الصمت وسنتتخذ خطوات ضد الإرهابيين هناك إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم... لا توجد قيود هنا. هذه العملية على جدول الأعمال. لقد فعلنا كل ما هو ضروري من الأرض ومن الجو. سنواصل فعل ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20221122/نائب-في-مجلس-الدوما-عن-تصريح-أردوغان-روسيا-تفي-بجميع-التزاماتها-1070421239.html
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دميتري بيسكوف, روسيا, الكرملين
دميتري بيسكوف, روسيا, الكرملين
الكرملين يؤكد أن لتركيا حقا مشروعا في ضمان أمنها
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن "روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بالوضع في سوريا، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تعقد الوضع".
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول تصريحات أردوغان الأخيرة حول عدم وفاء روسيا بالتزاماتها "بتطهير المناطق السورية"من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019: "نحن نتفهم ونحترم مخاوف تركيا بشأن ضمان أمنها ونعتقد أن هذا هو حق تركيا المشروع".
روسيا تدعو جميع الأطراف إلى "الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى زعزعة خطيرة للوضع برمته".
وأشار بيسكوف إلى أن الوضع "يمكن أن يرتد مرة أخرى، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الإثنين أن الجانب الروسي لم يفِ بالتزامه بـ"تطهير" المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019.
وأضاف للصحافيين
على متن الطائرة لدى عودته من قطر: "لدينا اتفاق مع الجانب الروسي في سوتشي في عام 2019، إنهم مسؤولون عن تطهير المنطقة من الإرهابيين. للأسف، على الرغم من أننا ذكرناهم مرارًا، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك ولا يفعلون ذلك. قلنا إننا لن نلتزم الصمت وسنتتخذ خطوات ضد الإرهابيين هناك إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم... لا توجد قيود هنا. هذه العملية على جدول الأعمال. لقد فعلنا كل ما هو ضروري من الأرض ومن الجو. سنواصل فعل ذلك".