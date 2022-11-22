https://sputnikarabic.ae/20221122/المبعوث-الأممي-يحذر-من-تصعيد-عسكري-في-اليمن-1070448094.html

المبعوث الأممي لليمن: أي تصعيد عسكري يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني

المبعوث الأممي لليمن: أي تصعيد عسكري يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني

حذر هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي إلى اليمن من حدوث تصعيد عسكري سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

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وقال غروندبرغ، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن "هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على موانئ تصدير النفط قد تؤدي إلى تصعيد عسكري".ونشرت الصفحة الرسمية للمبعوث الأممي سلسلة تغريدات تناولت مقتطفات من حديثه الذي أكد فيه أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنزاع اليمني.ولفت المبعوث الأممي إلى اليمن إلى أن الـ 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري يوافق اليوم الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.وأكد العميد طارق محمد صالح، عضو مجلس القيادة اليمني، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك تهاون مع هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على منشآت تصدير النفط.وحذر صالح من أن تساهل المجتمع الدولي مع تلك الهجمات قد يؤدي إلى تجدد القتال في البلاد.يذكر أن "أنصار الله" تبنت هجوما على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.وقالت الجماعة إنه تم إجبار سفينة خاصة بنقل شحنة كبيرة من النفط على المغادرة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الضغط على الحكومة حتى تقوم بدفع رواتب الموظفين من عائدات النفط.وتسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن بما فيها العاصمة صنعاء منذ 2014.وأطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20221122/قيادي-يمني-لن-نتهاون-مع-هجمات-أنصار-الله-على-منشآت-تصدير-النفط-1070447777.html

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