https://sputnikarabic.ae/20221122/المفوضية-الأوروبية-تقترح-آلية-للحد-من-الزيادات-الحادة-في-أسعار-الغاز-لمدة-عام-1070438272.html
المفوضية الأوروبية تقترح آلية للحد من الزيادات الحادة في أسعار الغاز لمدة عام
المفوضية الأوروبية تقترح آلية للحد من الزيادات الحادة في أسعار الغاز لمدة عام
قدمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحا تشريعيا بشأن إدخال آلية للحد من ارتفاعات أسعار الغاز في TTF (أكبر مركز أوروبي، يقع في هولندا) لمدة عام... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:30+0000
2022-11-22T15:30+0000
2022-11-22T15:30+0000
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وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين، اليوم الثلاثاء: "اليوم نقدم اقتراحا بشأن آلية تصحيح السوق"، مضيفا: "نحن لا نحد من الأسعار المرتفعة هنا، والغرض من الآلية هو الحد من موجات ارتفاع أسعار الغاز، إننا نتحدث عن أسعار الصناديق".الآن يجب أن تنظر فيه دول الاتحاد. من المحتمل أن يحدث هذا في مجلس استثنائي لوزراء الطاقة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.وأشار المصدر إلى أنه لن يتم إطلاق الآلية فور الموافقة على القانون التشريعي ذي الصلة ودخوله حيز التنفيذ، في حال حدوث ذلك.هذا وأعربت المفوضية الأوروبية عن فكرة إنشاء مثل هذه الآلية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن من أجل أن يتم الاتفاق عليها من قبل دول الاتحاد، هناك حاجة إلى نص رسمي أكثر تفصيلا للاقتراح التشريعي. تقدم المفوضية الأوروبية هذا الاقتراح يوم الثلاثاء.
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العالم, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, سقف
العالم, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, سقف
المفوضية الأوروبية تقترح آلية للحد من الزيادات الحادة في أسعار الغاز لمدة عام
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قدمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحا تشريعيا بشأن إدخال آلية للحد من ارتفاعات أسعار الغاز في TTF (أكبر مركز أوروبي، يقع في هولندا) لمدة عام واحد، والتي سوف يتم تشغيلها تلقائيا إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين، اليوم الثلاثاء: "اليوم نقدم اقتراحا بشأن آلية تصحيح السوق"، مضيفا: "نحن لا نحد من الأسعار المرتفعة هنا، والغرض من الآلية هو الحد من موجات ارتفاع أسعار الغاز، إننا نتحدث عن أسعار الصناديق".
الآن يجب أن تنظر فيه دول الاتحاد. من المحتمل أن يحدث هذا في مجلس استثنائي لوزراء الطاقة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار المصدر إلى أنه لن يتم إطلاق الآلية فور الموافقة على القانون التشريعي ذي الصلة ودخوله حيز التنفيذ، في حال حدوث ذلك.
وقال: "سيتم تفعيلها في حالة استيفاء شروط معينة".
هذا وأعربت المفوضية الأوروبية عن فكرة إنشاء مثل هذه الآلية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن من أجل أن يتم الاتفاق عليها من قبل دول الاتحاد، هناك حاجة إلى نص رسمي أكثر تفصيلا للاقتراح التشريعي. تقدم المفوضية الأوروبية هذا الاقتراح يوم الثلاثاء.