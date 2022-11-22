https://sputnikarabic.ae/20221122/المنتدى-الدولي-آتوم-إكسبو-في-سوتشي-1070433301.html

المنتدى الدولي "آتوم إكسبو" في سوتشي

المنتدى الدولي "آتوم إكسبو" في سوتشي

انطلق المنتدى الدولي للطاقة النووية "Atomexpo-2022" في سوتشي الروسية بحضور مندوبين من نحو 70 دولة، بما في ذلك الصين وبيلاروسيا والمجر والهند وتركيا والبرازيل... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

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في موقع المنتدى، روسيا مستعدة لتوقيع عقود جديدة لبناء مفاعلات في الخارج، وبالتالي تعزيز ريادتها في السوق النووية السلمية.بكلمات عن أوبنينسك، افتتح سيرغي بريليف، رئيس رابطة الطاقة العالمية، بصفته وسيط الجلسة العامة للمنتدى:"آتوم إكسبو" - هي أكبر منصة للمعارض والأعمال حيث تتم مناقشة الوضع الحالي للإنتاج النووي، وعقد العديد من اجتماعات العمل، وإقامة اتصالات العمل وتوقيع اتفاقيات الشراكة والعقود. يتضمن شكل المنتدى معرضًا ومؤتمرًا مع برنامج أعمال واسع النطاق، الحدث الرئيسي فيه هو جلسة عامة. تعرض الشركات الرائدة في الصناعة النووية العالمية والصناعات ذات الصلة تقنياتها في المعرض.

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