المنتدى الدولي "آتوم إكسبو" في سوتشي
انطلق المنتدى الدولي للطاقة النووية "Atomexpo-2022" في سوتشي الروسية بحضور مندوبين من نحو 70 دولة، بما في ذلك الصين وبيلاروسيا والمجر والهند وتركيا والبرازيل ومصر وجنوب أفريقيا وفيتنام وكوريا الجنوبية.
في موقع المنتدى، روسيا مستعدة لتوقيع عقود جديدة لبناء مفاعلات في الخارج، وبالتالي تعزيز ريادتها في السوق النووية السلمية.
بكلمات عن أوبنينسك، افتتح سيرغي بريليف، رئيس رابطة الطاقة العالمية، بصفته وسيط الجلسة العامة للمنتدى:
"بدأت الطاقة النووية ببناء محطة أوبنينسك للطاقة النووية، الأولى في العالم".
"آتوم إكسبو" - هي أكبر منصة للمعارض والأعمال حيث تتم مناقشة الوضع الحالي للإنتاج النووي، وعقد العديد من اجتماعات العمل، وإقامة اتصالات العمل وتوقيع اتفاقيات الشراكة والعقود. يتضمن شكل المنتدى معرضًا ومؤتمرًا مع برنامج أعمال واسع النطاق، الحدث الرئيسي فيه هو جلسة عامة. تعرض الشركات الرائدة في الصناعة النووية العالمية والصناعات ذات الصلة تقنياتها في المعرض.
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصوريعامل المشاركين في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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يعامل المشاركين في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصور
جناح شركة "روساتوم" الحكومية في المعرض في إطار المنتدى الدولي الثاني عشر ""آتوم إكسبو 2022" في سوتشي
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جناح شركة "روساتوم" الحكومية في المعرض في إطار المنتدى الدولي الثاني عشر ""آتوم إكسبو 2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورنموذج للطائرة MS-21-300 في جناح شركة "روساتوم" الحكومية في المعرض كجزء من المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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نموذج للطائرة MS-21-300 في جناح شركة "روساتوم" الحكومية في المعرض كجزء من المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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المشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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المشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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المشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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المشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصور
جناح شركة "روساتوم" الحكومية في المعرض في إطار المنتدى الدولي الثاني عشر ""آتوم إكسبو 2022" في سوتشي
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جناح شركة "روساتوم" الحكومية في المعرض في إطار المنتدى الدولي الثاني عشر ""آتوم إكسبو 2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورنموذج للمجمع المداري في جناح شركة "روسكوسموس" الحكومية في المعرض كجزء من المنتدى الدولي الثاني عشر Atomexpo-2022 في سوتشي.
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نموذج للمجمع المداري في جناح شركة "روسكوسموس" الحكومية في المعرض كجزء من المنتدى الدولي الثاني عشر Atomexpo-2022 في سوتشي.
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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المشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
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المشاركون في المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورجناح الشركة النووية الوطنية الصينية (CNN ، "المؤسسة النووية الوطنية الصينية") في المعرض كجزء من المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي.
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جناح الشركة النووية الوطنية الصينية (CNN ، "المؤسسة النووية الوطنية الصينية") في المعرض كجزء من المنتدى الدولي الثاني عشر "Atomexpo-2022" في سوتشي.