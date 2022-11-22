https://sputnikarabic.ae/20221122/الوفدان-السوري-والروسي-في-أستانا-يناقشان-تسوية-الوضع-في-سوريا-1070409959.html
الوفدان السوري والروسي في أستانا يناقشان تسوية الوضع في سوريا
الوفدان السوري والروسي في أستانا يناقشان تسوية الوضع في سوريا
بدأت المفاوضات بصيغة "أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 23 منه. وتشارك في الجولة التاسعة عشرة الحالية من المشاورات وفود... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T07:53+0000
2022-11-22T07:53+0000
2022-11-22T07:53+0000
أستانا
أخبار سوريا اليوم
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ويترأس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.وأعلن ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا، أن المشاركين في المحادثات بشأن سوريا في أستانا سيناقشون القضايا الأمنية في ضوء تكثيف الإرهابيين في البلاد.وقال في بيان بداية الجولة التاسعة عشرة من المفاوضات: "النقاط الرئيسية التي نخطط للتركيز عليها هي استقرار الوضع. دعونا نفكر بالتفصيل في الوضع الأمني الناشئ. أصبحت المنظمات الإرهابية أكثر نشاطًا على أراضي الجمهورية - وليس فقط "داعش" (المحظورة في روسيا)".وبحسبه، أصبحت الجماعات أكثر نشاطًا في مناطق وسط سوريا وجنوبها وكذلك شمال شرقي البلاد.وأضاف لافرينتييف: "نعتبر أنه من المهم تنسيق إجراءاتنا الإضافية في هذا الاتجاه من أجل تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في مناطق معينة، لأن وقف إطلاق النار، كما نطالب في كثير من الأحيان، في جميع أنحاء سوريا يصعب تحقيقه في الظروف الحالية".كما ذكر أن الحرب ضد الإرهاب ستستمر.من جانبه أكد الدكتور سوسان موقف سوريا الداعم للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، وحقّ روسيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة السياسات الأطلسية العدوانية التي لا تهددها فحسب بل تهدد الأمن والاستقرار في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستانا, أخبار سوريا اليوم
أستانا, أخبار سوريا اليوم
الوفدان السوري والروسي في أستانا يناقشان تسوية الوضع في سوريا
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بدأت المفاوضات بصيغة "أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 23 منه. وتشارك في الجولة التاسعة عشرة الحالية من المشاورات وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأمم المتحدة والدول المراقبة.
ويترأس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.
وأعلن ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا، أن المشاركين في المحادثات بشأن سوريا في أستانا سيناقشون القضايا الأمنية في ضوء تكثيف الإرهابيين في البلاد.
وقال في بيان بداية الجولة التاسعة عشرة من المفاوضات: "النقاط الرئيسية التي نخطط للتركيز عليها هي استقرار الوضع. دعونا نفكر بالتفصيل في الوضع الأمني الناشئ. أصبحت المنظمات الإرهابية أكثر نشاطًا على أراضي الجمهورية - وليس فقط "داعش" (المحظورة في روسيا)".
وبحسبه، أصبحت الجماعات أكثر نشاطًا في مناطق وسط سوريا وجنوبها وكذلك شمال شرقي البلاد.
وأضاف لافرينتييف: "نعتبر أنه من المهم تنسيق إجراءاتنا الإضافية في هذا الاتجاه من أجل تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في مناطق معينة، لأن وقف إطلاق النار، كما نطالب في كثير من الأحيان، في جميع أنحاء سوريا يصعب تحقيقه في الظروف الحالية".
كما ذكر أن الحرب ضد الإرهاب ستستمر.
من جانبه أكد الدكتور سوسان موقف سوريا الداعم للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، وحقّ روسيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة السياسات الأطلسية العدوانية التي لا تهددها فحسب بل تهدد الأمن والاستقرار في العالم.