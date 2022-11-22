https://sputnikarabic.ae/20221122/اليابان-فتح-تحقيق-ضد-كنيسة-التوحيد-التي-ارتبط-اسمها-باغتيال-شينزو-آبي-1070408439.html

اليابان... فتح تحقيق ضد "كنيسة التوحيد" التي ارتبط اسمها باغتيال شينزو آبي

اليابان... فتح تحقيق ضد "كنيسة التوحيد" التي ارتبط اسمها باغتيال شينزو آبي

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق ضد المنظمة الدينية المثيرة للجدل، "كنيسة التوحيد"، على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، في... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T06:32+0000

2022-11-22T06:32+0000

2022-11-22T06:32+0000

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سيكون على الكنيسة تقديم إجابات بشأن مصادر تمويلها ونشاطها بحلول 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، واعتمادًا على نتائج التحقيق، قد يتم إلغاء وضعها القانوني.بمجرد انتهاء التحقيق الحكومي، سيكون الأمر متروكا للمحكمة لتقرير ما إذا كانت ستزيل الوضع القانوني لكنيسة التوحيد ومعها الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المنظمات الدينية المسجلة في اليابان، وفق صحيفة "نيكاي آسيا".ظهرت روابط واسعة النطاق بين الكنيسة والمشرعين في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وقتله خلال حملة انتخابية في يوليو/تموز.وادعى القاتل، تيتسويا ياماغامي، أن المنظمة "دمرت حياته"، بعد أن حولت والدته تبرعات ضخمة لها أدت إلى إفلاس الأسرة.هذه هي المرة الأولى التي يمارس فيها الحق في استجواب جماعة دينية منذ تعديل القانون في عام 1995 في أعقاب هجوم بغاز السارين على مترو أنفاق طوكيو من قبل أوم شينريكيو، وهي جماعة دينية أخرى مثيرة للجدل.بموجب أحكام القانون، إذا تم العثور على أدلة كافية على "انتهاك القانون والإضرار بشكل كبير بالصالح العام"، يمكن حل كنيسة التوحيد في اليابان، وتجريد المجموعة من وضعها القانوني، والمزايا الضريبية.

https://sputnikarabic.ae/20220810/كنيسة-التوحيد-سبب-اغتيال-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-يلاحق-مسؤولين-آخرين-1066269200.html

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