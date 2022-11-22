https://sputnikarabic.ae/20221122/برلمان-كردستان-العراق-يدين-الهجمات-الإيرانية-الأخيرة-ويدعو-حكومة-بغداد-إلى-حماية-سيادة-البلاد-1070408187.html

برلمان كردستان العراق يدين الهجمات الإيرانية الأخيرة ويدعو حكومة بغداد إلى حماية سيادة البلاد

برلمان كردستان العراق يدين الهجمات الإيرانية الأخيرة ويدعو حكومة بغداد إلى حماية سيادة البلاد

أدان برلمان إقليم كردستان العراق بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة على مناطق في الإقليم، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بالواجبات الملقاة على... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T06:23+0000

2022-11-22T06:23+0000

2022-11-22T06:23+0000

أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري الإيراني

أخبار إيران

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ودعا برلمان إقليم كردستان، في بيان له، الحكومة العراقية إلى الايفاء بواجباتها الدستورية في حماية سيادة العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، واتخاذ كل السبل الدبلوماسية لتحقيق ذلك"، كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم" في حماية أمن المنطقة والعالم، والحد من عدم الاستقرار، حسب موقع "رووداو" الكردي العراقي.وشدد على ضرورة أن "تكون العلاقات مع دول الجوار مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام الكامل بالقوانين الدولية"، مؤكدا أن العمليات العسكرية لا تشكل حلاً، بل تزيد من تهديد السلم في المنطقة، وتبدد إمكانية التوصل إلى حل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، شن هجمات جديدة على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتا إلى إصابة عدة عناصر منهم.وقال الحرس الثوري إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق"، مضيفًا أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراق، ما زالت تمثل تهديدا لإيران، لافتةً إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن التهديدات الأمنية.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان ما زالت تمثل تهديدا لإيران".وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية، ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".

https://sputnikarabic.ae/20221121/إيران-تعلن-تقديم-أكثر-من-70-وثيقة-للعراق-حول-وجود-الجماعات-الإرهابية-المسلحة-في-منطقة-كردستان-1070397442.html

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أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار إيران