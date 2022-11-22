https://sputnikarabic.ae/20221122/برلين-ووارسو-تتفقان-على-نشر-بطاريات-باتريوت-للدفاع-الجوي-في-بولندا-1070406902.html
برلين ووارسو تتفقان على نشر بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا
برلين ووارسو تتفقان على نشر بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت عن التوصل لاتفاق مع نظيرها البولندي على نشر أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا، فضلا عن دعم وحماية... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T02:36+0000
2022-11-22T02:36+0000
2022-11-22T02:36+0000
أخبار ألمانيا
بولندا
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برلين - سبوتنيك. وقالت لامبريخت في بيان، نشر على حساب وزارة الدفاع الألمانية على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "بولندا تعتبر صديقنا وحليفنا، وهي غير محمية باعتبارها جارة لأوكرانيا".وأضافت، "اتفقنا مع نظيري البولندي ماريوش بلاشاك على إرسال أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي ودعم حماية الأجواء البولندية بمقاتلات "يوروفايتر".وفي وقت سابق، أعلنت لامبريخت في تصريحات صحفية، أن ألمانيا ستقدم لبولندا بطاريات أنظمة "باتريوت".وأوضح وزير الدفاع البولندي في وقت لاحق أن تلك البطاريات ستنشر على حدود بولندا مع أوكرانيا.ولم يذكر عدد البطاريات التي من المقرر نشرها في بولندا.
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أخبار ألمانيا, بولندا
برلين ووارسو تتفقان على نشر بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت عن التوصل لاتفاق مع نظيرها البولندي على نشر أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا، فضلا عن دعم وحماية أجوائها بمقاتلات ألمانية .
برلين - سبوتنيك. وقالت لامبريخت في بيان، نشر على حساب وزارة الدفاع الألمانية على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "بولندا تعتبر صديقنا وحليفنا، وهي غير محمية باعتبارها جارة لأوكرانيا".
وأضافت، "اتفقنا مع نظيري البولندي ماريوش بلاشاك على إرسال أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي
ودعم حماية الأجواء البولندية بمقاتلات "يوروفايتر".
وفي وقت سابق، أعلنت لامبريخت في تصريحات صحفية، أن ألمانيا ستقدم لبولندا بطاريات أنظمة "باتريوت".
وأوضح وزير الدفاع البولندي في وقت لاحق أن تلك البطاريات ستنشر على حدود بولندا مع أوكرانيا.
ولم يذكر عدد البطاريات التي من المقرر نشرها في بولندا.