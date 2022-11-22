عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/بريطانيا-تجري-تحقيقا-بشأن-هيمنة-متصفحات-غوغل-وأبل-على-الهواتف-الذكية-1070440695.html
بريطانيا تجري تحقيقا بشأن هيمنة متصفحات "غوغل" و"أبل" على الهواتف الذكية
بريطانيا تجري تحقيقا بشأن هيمنة متصفحات "غوغل" و"أبل" على الهواتف الذكية
أطلقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحقيقا بشأن مكافحة الاحتكار وهيمنة متصفحات إنترنت شركتي "أبل" و"غوغل" على الهواتف الذكية، نظرا... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T16:24+0000
2022-11-22T16:24+0000
شركة آبل
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056335479_0:15:1900:1084_1920x0_80_0_0_3c5c88c0ced022e62342eff905a4b6dc.jpg
وقالت الهيئة في بيان رسمي لها إنها "تشاورت بشأن بدء تحقيق في السوق، جنبا إلى جنب مع تقرير دراسة سوق النظام البيئي للجوال، والذي وجد أن "أبل" و"غوغل" لهما احتكار مزدوج فعال للأنظمة البيئية للجوال، مما يسمح لهما بممارسة سيطرة صارمة على أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الويب على الأجهزة المحمولة".وستتحقق السلطة البريطانية في مواقف "غوغل" و"أبل" في سوق متصفح الهاتف المحمول، وتدرس القيود التي تفرضها "أبل" على الألعاب السحابية في متجر التطبيقات الخاص بها، والتي تعتقد هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا أنها "يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تجارب المستخدمين"، كما جاء في البيان.وأضاف البيان موضحا أن "ألعاب الكمبيوتر هي صناعة بمليارات الجنيهات في المملكة المتحدة، ويلعبها ملايين الأشخاص، ويوجد بالفعل أكثر من 800 ألف مستخدم لخدمات الألعاب السحابية في المملكة المتحدة، لكن القيود المفروضة على توزيعها على الأجهزة المحمولة من الممكن أن تعرقل النمو في هذا القطاع، مما يعني أن اللاعبين في المملكة المتحدة يفوتون ذلك".وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أطلقت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية "أوفكوم" تحقيقا ضد كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، مثل "غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، فيما يتعلق بشبهة انتهاكات قانون مكافحة الاحتكار.وأشارت "أوفكوم" إلى أن تحقيقها جزء من جهود لمكافحة هيمنة الشركات الأمريكية الكبرى، وسيستمر لمدة 12 شهرا.
https://sputnikarabic.ae/20220910/آبل-وغوغل-تواجهان-تحقيقا-في-المكسيك-بتهمة-احتكار-أسواق-التطبيقات-1067549247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056335479_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_e0982a5169561e01dd3798445c9d1d67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, شركة غوغل, مجتمع, منوعات
شركة آبل, شركة غوغل, مجتمع, منوعات

بريطانيا تجري تحقيقا بشأن هيمنة متصفحات "غوغل" و"أبل" على الهواتف الذكية

16:24 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / JOHN G. MABANGLOمتصفح الإنترنت "سفاري" التابع لشركة "آبل" الأمريكية
متصفح الإنترنت سفاري التابع لشركة آبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
متصفح الإنترنت "سفاري" التابع لشركة "آبل" الأمريكية
© AFP 2022 / JOHN G. MABANGLO
تابعنا عبرTelegram
أطلقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحقيقا بشأن مكافحة الاحتكار وهيمنة متصفحات إنترنت شركتي "أبل" و"غوغل" على الهواتف الذكية، نظرا لأن القيود التي تفرضهما قد تعوق نمو قطاع الألعاب السحابية، والحد من تجربة المستخدمين.
وقالت الهيئة في بيان رسمي لها إنها "تشاورت بشأن بدء تحقيق في السوق، جنبا إلى جنب مع تقرير دراسة سوق النظام البيئي للجوال، والذي وجد أن "أبل" و"غوغل" لهما احتكار مزدوج فعال للأنظمة البيئية للجوال، مما يسمح لهما بممارسة سيطرة صارمة على أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الويب على الأجهزة المحمولة".
وستتحقق السلطة البريطانية في مواقف "غوغل" و"أبل" في سوق متصفح الهاتف المحمول، وتدرس القيود التي تفرضها "أبل" على الألعاب السحابية في متجر التطبيقات الخاص بها، والتي تعتقد هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا أنها "يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تجارب المستخدمين"، كما جاء في البيان.
متجر تطبيقات آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
"آبل" و"غوغل" تواجهان تحقيقا في المكسيك بتهمة احتكار أسواق التطبيقات
10 سبتمبر, 11:19 GMT
وأضاف البيان موضحا أن "ألعاب الكمبيوتر هي صناعة بمليارات الجنيهات في المملكة المتحدة، ويلعبها ملايين الأشخاص، ويوجد بالفعل أكثر من 800 ألف مستخدم لخدمات الألعاب السحابية في المملكة المتحدة، لكن القيود المفروضة على توزيعها على الأجهزة المحمولة من الممكن أن تعرقل النمو في هذا القطاع، مما يعني أن اللاعبين في المملكة المتحدة يفوتون ذلك".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أطلقت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية "أوفكوم" تحقيقا ضد كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، مثل "غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، فيما يتعلق بشبهة انتهاكات قانون مكافحة الاحتكار.
وأشارت "أوفكوم" إلى أن تحقيقها جزء من جهود لمكافحة هيمنة الشركات الأمريكية الكبرى، وسيستمر لمدة 12 شهرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала