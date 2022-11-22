https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-انفجاري-دهوك-والسليمانية-كردستان-العراق-يحظر-استخدام-منظومات-الغاز-1070409400.html

بعد انفجاري دهوك والسليمانية... كردستان العراق يحظر استخدام منظومات الغاز

بعد انفجاري دهوك والسليمانية... كردستان العراق يحظر استخدام منظومات الغاز

أعلن إقليم كردستان شمالي العراقي، اليوم الثلاثاء، حظر استخدام منظومات الغاز بعد انفجارين وقعا خلال أقل من أسبوع، وأسفرا عن مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T07:28+0000

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وأفادت شبكة "رووداو" الكردية أن رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني، وجّه "بإيقاف العمل بنظام الغاز السائل وعدم استخدامه بأي شكل من الأشكال".وقال مكتب محافظ أربيل عاصمة الإقليم أوميد خوشناو، في بيان، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من بارزاني وجّه خلاله بحظر "أي شكل من أشكال استعمال تلك المنظومات الغازية".وأضاف: "بعد الحوادث والكوارث الأخيرة التي تسببت بها أنظمة الغاز، وحفاظاً على سلامة المواطنين، ومن أجل إفساح المجال للبحث في أسباب الحوادث الأخيرة التي وقعت في الأنظمة الغازية، وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في وقت متأخر الليلة خلال اتصال هاتفي مع محافظ أربيل أوميد خوشناو، بحظر أي شكل من أشكال استعمال تلك المنظومات الغازية".وأشار إلى أن رئيس الحكومة "كلف كافة الجهات المعنية بالتحقيق في الموضوع".ودعا خوشناو المواطنين "إلى إيقاف تشغيل المنظومات الغازية في أربيل، بدءاً من اليوم، والتعاون مع فرق الدفاع المدني والشرطة وفرق القائممقاميات ومراكز الطوارئ".وفجر اليوم الثلاثاء، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرين حالة بعضهم حرجة، إثر حريق نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك، على ما نقل وزير الصحة في إقليم كردستان سامان برزنجي.ومساء الخميس الماضي، قُتل 15 شخصاً وأصيب 12 نتيجة انفجار قوي وقع في منزل في حي كازيوة في السليمانية، على ما نقلت آنذاك مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

https://sputnikarabic.ae/20221118/السليمانية-انتشال-آخر-ضحايا-انفجار-مجمع-سكني-والحصيلة-ترتفع-إلى-15-قتيلا-1070306399.html

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