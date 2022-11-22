https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-تسليم-دفعة-جديدة-من-الطائرتين-معلومات-عن-سو---30-وياك---130-الروسيتين-1070438182.html

بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين

بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين

تسلمت القوات الجوية الروسية دفعة جديدة من طائرات التدريب "ياك - 130"، التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية، ونسخة مطورة من مقاتلات "سو-30"، ومن المقرر أن تتسلم دفعة... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T15:42+0000

2022-11-22T15:42+0000

2022-11-22T15:42+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062913944_0:66:3121:1821_1920x0_80_0_0_017f1b8a4d174ae888a121ef7f5b0799.jpg

وتمتلك القوات الجوية الروسية آلاف الطائرات، التي تضم طائرات قاذفات وطائرات هجومية ومقاتلات يتم تطويرها باستمرار لتلبي متطلبات الحروب الحديثة، ومنها "سو - 30 إم 2"، التي تمثل نسخة مطورة من المقاتلة "سو - 30".كما تمتلك القوات الجوية الروسية طائرات تدريب متقدمة مثل "ياك - 130"، التي توفر للطيارين الجدد فرصة فريدة للتدريب على استخدام أحدث تقنيات الحروب الجوية، إضافة إلى قدرتها على خوض معارك حقيقية.معلومات عن "سو - 30"تمثل "سو - 30" واحدة من أفضل المقاتلات الحربية في العالم، وتم تطوير عدة نسخ من الطائرة منها "سو - 30 إم 2"، التي تمتلك جناحين أماميين صغيرين أو ما يعرف بـ "كانارد"، إضافة إلى الجناحين الرئيسيين للطائرة، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي، الذي أوضح أنها نسخة مطورة من النسخة السابقة "سو - 30 إم كيه".ويرجع تاريخ إنتاج أول نسخة من الطائرة إلى تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أفضل الطائرات التي تستخدمها روسيا والصين وعدة دول أخرى حول العالم.معلومات عن الطائرة "ياك - 130"توفر الطائرة "ياك - 130" للطيارين إمكانية التدريب على تقنيات الطيران المستخدمة في طائرات الجيل الرابع والجيل الخامس وهو ما يجعلها طائرة تدريب من طراز فريد.ويضاف إلى ذلك، فإن "ياك - 130" يمكن الاعتماد عليها في خوض حروب حقيقة أمام طائرات العدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "ياك - 130" بقدرتها على الانطلاق من ممرات طيران غير ممهدة، كما أنها قادرة على المناورة وتنفيذ مهام جوية بصورة منفردة.

https://sputnikarabic.ae/20221004/6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068621670.html

https://sputnikarabic.ae/20220914/سو---30-مقاتلة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1067736812.html

https://sputnikarabic.ae/20220920/يمكنها-تنفيذ-مهام-قتالية-معلومات-عن-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---130-1068020847.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري