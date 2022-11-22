https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-تسليم-دفعة-جديدة-من-الطائرتين-معلومات-عن-سو---30-وياك---130-الروسيتين-1070438182.html
بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين
بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين
تسلمت القوات الجوية الروسية دفعة جديدة من طائرات التدريب "ياك - 130"، التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية، ونسخة مطورة من مقاتلات "سو-30"، ومن المقرر أن تتسلم دفعة... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:42+0000
2022-11-22T15:42+0000
2022-11-22T15:42+0000
رصد عسكري
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وتمتلك القوات الجوية الروسية آلاف الطائرات، التي تضم طائرات قاذفات وطائرات هجومية ومقاتلات يتم تطويرها باستمرار لتلبي متطلبات الحروب الحديثة، ومنها "سو - 30 إم 2"، التي تمثل نسخة مطورة من المقاتلة "سو - 30".كما تمتلك القوات الجوية الروسية طائرات تدريب متقدمة مثل "ياك - 130"، التي توفر للطيارين الجدد فرصة فريدة للتدريب على استخدام أحدث تقنيات الحروب الجوية، إضافة إلى قدرتها على خوض معارك حقيقية.معلومات عن "سو - 30"تمثل "سو - 30" واحدة من أفضل المقاتلات الحربية في العالم، وتم تطوير عدة نسخ من الطائرة منها "سو - 30 إم 2"، التي تمتلك جناحين أماميين صغيرين أو ما يعرف بـ "كانارد"، إضافة إلى الجناحين الرئيسيين للطائرة، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي، الذي أوضح أنها نسخة مطورة من النسخة السابقة "سو - 30 إم كيه".ويرجع تاريخ إنتاج أول نسخة من الطائرة إلى تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أفضل الطائرات التي تستخدمها روسيا والصين وعدة دول أخرى حول العالم.معلومات عن الطائرة "ياك - 130"توفر الطائرة "ياك - 130" للطيارين إمكانية التدريب على تقنيات الطيران المستخدمة في طائرات الجيل الرابع والجيل الخامس وهو ما يجعلها طائرة تدريب من طراز فريد.ويضاف إلى ذلك، فإن "ياك - 130" يمكن الاعتماد عليها في خوض حروب حقيقة أمام طائرات العدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "ياك - 130" بقدرتها على الانطلاق من ممرات طيران غير ممهدة، كما أنها قادرة على المناورة وتنفيذ مهام جوية بصورة منفردة.
https://sputnikarabic.ae/20221004/6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068621670.html
https://sputnikarabic.ae/20220914/سو---30-مقاتلة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1067736812.html
https://sputnikarabic.ae/20220920/يمكنها-تنفيذ-مهام-قتالية-معلومات-عن-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---130-1068020847.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين
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تسلمت القوات الجوية الروسية دفعة جديدة من طائرات التدريب "ياك - 130"، التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية، ونسخة مطورة من مقاتلات "سو-30"، ومن المقرر أن تتسلم دفعة أخرى قبل نهاية العام.
وتمتلك القوات الجوية الروسية
آلاف الطائرات، التي تضم طائرات قاذفات وطائرات هجومية ومقاتلات يتم تطويرها باستمرار لتلبي متطلبات الحروب الحديثة، ومنها "سو - 30 إم 2"، التي تمثل نسخة مطورة من المقاتلة "سو - 30".
كما تمتلك القوات الجوية الروسية طائرات تدريب متقدمة مثل "ياك - 130"، التي توفر للطيارين الجدد فرصة فريدة للتدريب على استخدام أحدث تقنيات الحروب الجوية، إضافة إلى قدرتها على خوض معارك حقيقية.
معلومات عن "سو - 30"
تمثل "سو - 30" واحدة من أفضل المقاتلات الحربية
في العالم، وتم تطوير عدة نسخ من الطائرة منها "سو - 30 إم 2"، التي تمتلك جناحين أماميين صغيرين أو ما يعرف بـ "كانارد"، إضافة إلى الجناحين الرئيسيين للطائرة، حسبما ذكر
موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي، الذي أوضح أنها نسخة مطورة من النسخة السابقة "سو - 30 إم كيه".
ويرجع تاريخ إنتاج أول نسخة من الطائرة
إلى تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أفضل الطائرات التي تستخدمها روسيا
والصين وعدة دول أخرى حول العالم.
معلومات عن الطائرة "ياك - 130"
توفر الطائرة "ياك - 130" للطيارين إمكانية التدريب على تقنيات الطيران المستخدمة في طائرات الجيل الرابع والجيل الخامس وهو ما يجعلها طائرة تدريب من طراز فريد.
ويضاف إلى ذلك، فإن "ياك - 130" يمكن الاعتماد عليها في خوض حروب حقيقة
أمام طائرات العدو، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز "ياك - 130" بقدرتها على الانطلاق من ممرات طيران غير ممهدة، كما أنها قادرة على المناورة وتنفيذ مهام جوية بصورة منفردة.