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https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-تسليم-دفعة-جديدة-من-الطائرتين-معلومات-عن-سو---30-وياك---130-الروسيتين-1070438182.html
بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين
بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين
تسلمت القوات الجوية الروسية دفعة جديدة من طائرات التدريب "ياك - 130"، التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية، ونسخة مطورة من مقاتلات "سو-30"، ومن المقرر أن تتسلم دفعة... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:42+0000
2022-11-22T15:42+0000
رصد عسكري
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وتمتلك القوات الجوية الروسية آلاف الطائرات، التي تضم طائرات قاذفات وطائرات هجومية ومقاتلات يتم تطويرها باستمرار لتلبي متطلبات الحروب الحديثة، ومنها "سو - 30 إم 2"، التي تمثل نسخة مطورة من المقاتلة "سو - 30".كما تمتلك القوات الجوية الروسية طائرات تدريب متقدمة مثل "ياك - 130"، التي توفر للطيارين الجدد فرصة فريدة للتدريب على استخدام أحدث تقنيات الحروب الجوية، إضافة إلى قدرتها على خوض معارك حقيقية.معلومات عن "سو - 30"تمثل "سو - 30" واحدة من أفضل المقاتلات الحربية في العالم، وتم تطوير عدة نسخ من الطائرة منها "سو - 30 إم 2"، التي تمتلك جناحين أماميين صغيرين أو ما يعرف بـ "كانارد"، إضافة إلى الجناحين الرئيسيين للطائرة، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي، الذي أوضح أنها نسخة مطورة من النسخة السابقة "سو - 30 إم كيه".ويرجع تاريخ إنتاج أول نسخة من الطائرة إلى تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أفضل الطائرات التي تستخدمها روسيا والصين وعدة دول أخرى حول العالم.معلومات عن الطائرة "ياك - 130"توفر الطائرة "ياك - 130" للطيارين إمكانية التدريب على تقنيات الطيران المستخدمة في طائرات الجيل الرابع والجيل الخامس وهو ما يجعلها طائرة تدريب من طراز فريد.ويضاف إلى ذلك، فإن "ياك - 130" يمكن الاعتماد عليها في خوض حروب حقيقة أمام طائرات العدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "ياك - 130" بقدرتها على الانطلاق من ممرات طيران غير ممهدة، كما أنها قادرة على المناورة وتنفيذ مهام جوية بصورة منفردة.
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https://sputnikarabic.ae/20220914/سو---30-مقاتلة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1067736812.html
https://sputnikarabic.ae/20220920/يمكنها-تنفيذ-مهام-قتالية-معلومات-عن-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---130-1068020847.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد تسليم دفعة جديدة من الطائرتين... معلومات عن "سو - 30" و"ياك - 130" الروسيتين

15:42 GMT 22.11.2022
© Sputnik . Михаил Голенков / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلتان من طراز "سو-30"
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Михаил Голенков
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تسلمت القوات الجوية الروسية دفعة جديدة من طائرات التدريب "ياك - 130"، التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية، ونسخة مطورة من مقاتلات "سو-30"، ومن المقرر أن تتسلم دفعة أخرى قبل نهاية العام.
وتمتلك القوات الجوية الروسية آلاف الطائرات، التي تضم طائرات قاذفات وطائرات هجومية ومقاتلات يتم تطويرها باستمرار لتلبي متطلبات الحروب الحديثة، ومنها "سو - 30 إم 2"، التي تمثل نسخة مطورة من المقاتلة "سو - 30".
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6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
4 أكتوبر, 18:53 GMT
كما تمتلك القوات الجوية الروسية طائرات تدريب متقدمة مثل "ياك - 130"، التي توفر للطيارين الجدد فرصة فريدة للتدريب على استخدام أحدث تقنيات الحروب الجوية، إضافة إلى قدرتها على خوض معارك حقيقية.

معلومات عن "سو - 30"

تمثل "سو - 30" واحدة من أفضل المقاتلات الحربية في العالم، وتم تطوير عدة نسخ من الطائرة منها "سو - 30 إم 2"، التي تمتلك جناحين أماميين صغيرين أو ما يعرف بـ "كانارد"، إضافة إلى الجناحين الرئيسيين للطائرة، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي، الذي أوضح أنها نسخة مطورة من النسخة السابقة "سو - 30 إم كيه".
سير من الطائرات الماس كوبينسكي من طائرات ميغ-29 و سو-30 إس إم الفرسان الروس وستريجي في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
"سو - 30"... مقاتلة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
14 سبتمبر, 14:00 GMT
ويرجع تاريخ إنتاج أول نسخة من الطائرة إلى تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أفضل الطائرات التي تستخدمها روسيا والصين وعدة دول أخرى حول العالم.

معلومات عن الطائرة "ياك - 130"

توفر الطائرة "ياك - 130" للطيارين إمكانية التدريب على تقنيات الطيران المستخدمة في طائرات الجيل الرابع والجيل الخامس وهو ما يجعلها طائرة تدريب من طراز فريد.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
يمكنها تنفيذ مهام قتالية... معلومات عن طائرة التدريب الروسية "ياك - 130"
20 سبتمبر, 19:02 GMT
ويضاف إلى ذلك، فإن "ياك - 130" يمكن الاعتماد عليها في خوض حروب حقيقة أمام طائرات العدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز "ياك - 130" بقدرتها على الانطلاق من ممرات طيران غير ممهدة، كما أنها قادرة على المناورة وتنفيذ مهام جوية بصورة منفردة.
© Sputnikطائرة التدريب والقتال "ياك-130"
طائرة التدريب والقتال ياك-130 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
طائرة التدريب والقتال "ياك-130"
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