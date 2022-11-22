https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-تصريحات-أردوغان-هل-يشن-الجيش-التركي-عملية-برية-شمالي-سوريا؟-1070432335.html

بعد تصريحات أردوغان... هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟

بعد تصريحات أردوغان... هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟

أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن روسيا تدعو الشركاء الأتراك إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد، وتجنب استخدام القوة المفرطة في... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T14:29+0000

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بعد تصريحات أردوغان... هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟ بعد تصريحات أردوغان... هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟

وقال لافرينتييف، في بداية الجولة الـ19 لمباحثات التسوية السورية في أستانا، إن موسكو تدعو إلى وقف التصعيد في كامل الأراضي السورية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي لـ "القضية الكردية".وأفاد المبعوث بأن تركيا لم تخبر روسيا مسبقا بإجراء عمليتها الجوية في سوريا والعراق، وأكد أن الغرب يحاول استخدام الملف السوري كأحد عناصر المواجهة مع روسيا، معبرا عن اعتقاده أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيساعد على استقرار الوضع.تأتي هذه التصريحات في أعقاب تلويح الرئيس التركي بعملية برية بعد تصريح له بأن "العمليات في شمال سوريا والعراق لا تقتصر على الحملة الجوية، وسيتم إجراء مناقشات حول مشاركة قوات برية".وأشار إلى أن "ملف الأكراد معقد، وقد أصبح بين أيدي دول عظمى يستخدمونه في ملفات إقليمية، ويوجد تفهم من قبل روسيا في هذا الإطار، لكن أمريكا تعاند وتدعم حزب العمال الكردستاني وتسلحه، وهو أمر بدأ في عهد أوباما، وضعف خلال حكم ترامب، لكنه يعود الآن".وحول استعدادات سوريا لمواجهة التهديد التركي، قال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتورعلاء الأصفري إن "اردوغان سبق أن هدد باجتياح بري بادعاء أن الأمن القومي التركي يتعرض لتهديد، لكنه لن يتجرأ على القيام بعمل بري كبير، خاصة أنه لا يوجد ضوء أخضر امريكي ولا روسي، كما أن تفجير تقسيم ربما يكون من عمل المخابرات التركية لتبرير عمل كبير من هذا النوع، وتلويح أردوغان بعمل بري الآن يأتي في إطار محاولة الضغط على أمريكا وروسيا لكسب ورقة لانتخابات الرئاسة التركية".وحول أبعاد العملية التركية وتداعياتها على العلاقات الدولية، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي إن منطقة "شرق وشمال سوريا ملف مهم تمارس فيه تركيا ضغوطا شديدا منذ سنوات، وهي تتوجس من شكل تطور الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولا تريد أن تتطور إلى شكل دويلة على غرار كردستان العراق ولهذا تمارس بين حين وآخر ضغوطا إما بضربات أو بالتأثير على حزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية".وأكد الخبير أن "ردود الفعل الدولية حول الهجوم التركي تتسم بالرمادية بما لا يتناسب مع متطلبات السياسة الدولية".وحول ما إذا كان التصعيد التركي في سوريا والعراق مرتبطا بتسويات إقليمية تتناول ملف الأكراد بوجه عام، قال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري إن "التصعيد التركي في هذا التوقيت يرتبط بشكل رئيسي بالانتخابات الرئاسية حيث يعتقد أردوغان أنه يعزز من حظوظه في الداخل من جانب، وهو أيضا محاولة لإظهار القوة بعد الهجوم الأخير في إسطنبول"، معتبرا أن "دعوة فرنسا وروسيا للتهدئة قد لا تجد استجابة من قبل الجانب التركي، خاصة أنه يضع حسابات الداخل التركي كمحدد لبوصلة هذا الهجوم".واستبعد الكاتب والمحلل السياسي العراقي نجم القصاب "أن تقوم تركيا باقتحام بري لسوريا أو العراق لأنه سيؤدي إلى تكوين رأي عام عالمي ضد تركيا، ويؤثر على وضع أردوغان الذي يواجه صعوبات كثيرة، وربما يؤدي إلى تعرض تركيا لعقوبات من مجلس الأمن، وهذه التصريحات هي فقط لمجرد التهديد وليس التنفيذ".إعداد وتقديم : جيهان لطفي.

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