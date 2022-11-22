بعد قرار كوريا الجنوبية إيقاف جميع الطائرات عن العمل… معلومات عن مقاتلة "كي إف 16"
© AP Photo / Ahn Young-joonالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
© AP Photo / Ahn Young-joon
تسبب تحطم المقاتلة "كي إف - 16 سي" في إصدار القوات الجوية الكورية الجنوبية قرار بإيقاف جميع الطائرات من هذا الطراز عن العمل.
وأصبح حادث تحطم الطائرة، يوم الأحد الماضي، هو الثاني لهذه الطائرة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب"، التي أشارت إلى أن القوات الجوية الكورية الجنوبية قررت إيقاف جميع الطائرات عن المهام العسكرية باستثناء مهام الاستطلاع.
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
© AP Photo
كما أعلنت كوريا الجنوبية إلغاء تدريبات جوية كان من المقرر أن تشارك فيها هذه الطائرات.
ما هي مهام الطائرة؟
القتال الجوي ضد طائرات معادية بواسطة تسليح مخصص لهذا الغرض.
المهام الاعتراضية بفضل السرعة والقدرة العالية على المناورة.
مهام القصف الجوي باستخدام القنابل والصواريخ والمدافع الرشاشة.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟
الطول: 15 مترا.
المسافة بين طرفي الجناحين: 9.9 متر.
الارتفاع: 4.8 متر.
الوزن فارغة: 8.5 طن.
الوزن بكامل الحمولة من السلاح والوقود: 19 طنا.
السرعة القصوى: 1400 كلم/ ساعة.
سرعة الصعود إلى أعلى: 15.2 كلم/ دقيقة.
ارتفاع التحليق: 15.2 كلم.
المدى: 4200 كلم.
ما هو تسليح المقاتلة "كي إف - 16"؟
مدفع رشاش داخلي عيار 20 ملم بـ 6 سبطانات (مواسير).
صاروخين (جو - جو) على الجناحين للاشتباك مع طائرات معادية في مدى قصير.
صواريخ موجهة (جو - جو) أو (جو - أرض).
صواريخ مجنحة.
قنابل دقيقة.
ويرجع تاريخ تصنيع الطائرة إلى تسعينيات القرن الماضي وهي طائرة كورية جنوبية يتكون طاقمها من فرد واحد وهي في الخدمة حاليا مع القوات الجوية الكورية الجنوبية فقط، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
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