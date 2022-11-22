https://sputnikarabic.ae/20221122/بلينكن-لا-توجد-خطط-لزيارة-ولي-العهد-السعودي-إلى-واشنطن-1070436420.html

بلينكن: لا توجد خطط لزيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

بلينكن: لا توجد خطط لزيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد خطط" لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن حاليا. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T14:55+0000

2022-11-22T14:55+0000

2022-11-22T14:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

وزير الخارجية الأمريكي

ولي العهد محمد بن سلمان

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جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للوزير الأمريكي عقب محادثاته مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمناسبة إقامة الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي.وكانت العلاقات الدبلوماسية بين ولي العهد السعودي والإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن قد توترت على خلفية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده بإسنطبول.ومؤخرا واجهت واشنطن انتقادات جديدة منذ الكشف هذا الشهر أنها منحت ولي العهد السعودي حصانة من الملاحقة بصفته رئيسا للحكومة السعودية.وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي، إنه لا يمكن مقاضاة محمد بن سلمان في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

https://sputnikarabic.ae/20221122/بلينكين-ولي-العهد-السعودي-لديه-الحق-في-الحصول-على-حصانة-بقضية-خاشقجي-من-الناحية-القانونية-1070432840.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, وزير الخارجية الأمريكي, ولي العهد محمد بن سلمان