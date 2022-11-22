https://sputnikarabic.ae/20221122/بوتين-روسيا-منفتحة-على-التعاون-في-بناء-كاسحات-الجليد-النووية-1070425090.html

بوتين: روسيا منفتحة على التعاون في بناء كاسحات الجليد النووية

بوتين: روسيا منفتحة على التعاون في بناء كاسحات الجليد النووية

صرح الرئيس الروسي أن موسكو منفتحة على التعاون في بناء كاسحات الجليد النووية على الرغم من الوضع في العالم. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T11:46+0000

2022-11-22T11:46+0000

2022-11-22T11:46+0000

روسيا

كاسحات الجليد الروسية

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم إطلاق كاسحة الجليد النووية "ياقوتيا" اليوم الثلاثاء، "نحن منفتحون على التعاون مع شركائنا، مع أولئك الذين يرغبون في العمل مع روسيا. أنا متأكد من أنه على الرغم من الصعوبات الحالية، سنقوم بالتأكيد بتنفيذ كل ما خططنا له، لذلك سنزيد من قدرات أسطولنا من كاسحات الجليد النووية".وأضاف بوتين أنه يجب الالتزام الصارم بجميع المواعيد النهائية لبناء كاسحات الجليد النووية، وهذا أمر ذو أهمية استراتيجية لإنشاء طريق لوجستي إلى جنوب شرقي آسيا، "وفقا للخطط، ستبدأ كاسحة الجليد ياقوتيا في أداء المهام في ديسمبر من هذا العام، ويجب تسليم كاسحة جليد أورال إلى الأسطول في نهاية عام 2024. ومن المقرر تسليم كاسحة جليد أخرى من نفس الفئة "تشوكوتكا" في عام 2026، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر الانتهاء من بناء كاسحة جليد فائقة القوة في عام 2027 - إنها بالفعل كاسحة جليد فائقة القوة، لا توجد أمثلة على ذلك في العالم".وشدد بوتين على أن "سفن هذه الفئة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، فهي ضرورية لدراسة القطب الشمالي وتنميته، لضمان ملاحة آمنة ومستدامة في هذه المنطقة ولتعزيز النقل على طول طريق البحر الشمالي".ووفقا له، فإن تطوير ممر النقل هذا سيسمح لروسيا بالكشف الكامل عن إمكاناتها التصديرية وإنشاء طريق لوجستي فعال، بما في ذلك إلى جنوب شرقي آسيا.

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روسيا, كاسحات الجليد الروسية, فلاديمير بوتين