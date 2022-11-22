https://sputnikarabic.ae/20221122/بوتين-موسكو-دائما-تعارض-القيود-والحصار-1070429726.html
بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار
بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دائما تعارض القيود والحواجز والحصار. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:14+0000
2022-11-22T13:14+0000
2022-11-22T13:26+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
فك الحصار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
قال بوتين خلال لقائه مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو،اليوم الثلاثاء، "لقد عارضنا دائما أنواعا مختلفة من القيود والحظر والحصار وما إلى ذلك. لقد دعمنا دائما على المنصات الدولية، ونرى أن كوبا تتخذ نفس الموقف فيما يتعلق ببلدنا، فيما يتعلق بروسيا".وأشار بوتين إلى أن "كل هذا هو نتيجة الصداقة التقليدية التي أسسها الرفيق فيدل كاسترو".وأوضح بوتين أنه على روسيا وكوبا تعزيز التعاون، فهناك مثل هذه الفرصة "بناء على هذا الأساس المتين للصداقة، يجب علينا بالطبع - أعني الظروف الحالية - المضي قدمًا وتعزيز تعاوننا. وأنا سعيد جدًا لأن لدينا مثل هذه الفرصة".من جانبه، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن تقدم الناتو إلى حدود روسيا أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن أوروبا تخضع لمصالح الولايات المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, فك الحصار
روسيا, فلاديمير بوتين, فك الحصار
بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار
13:14 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دائما تعارض القيود والحواجز والحصار.
قال بوتين خلال لقائه مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو،اليوم الثلاثاء، "لقد عارضنا دائما أنواعا مختلفة من القيود والحظر والحصار وما إلى ذلك. لقد دعمنا دائما على المنصات الدولية، ونرى أن كوبا تتخذ نفس الموقف فيما يتعلق ببلدنا، فيما يتعلق بروسيا".
وأشار بوتين إلى أن "كل هذا هو نتيجة الصداقة التقليدية التي أسسها الرفيق فيدل كاسترو".
وأوضح بوتين أنه على روسيا وكوبا تعزيز التعاون، فهناك مثل هذه الفرصة "بناء على هذا الأساس المتين للصداقة، يجب علينا بالطبع - أعني الظروف الحالية - المضي قدمًا وتعزيز تعاوننا. وأنا سعيد جدًا لأن لدينا مثل هذه الفرصة".
من جانبه، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن تقدم الناتو إلى حدود روسيا أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن أوروبا تخضع لمصالح الولايات المتحدة.