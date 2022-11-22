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بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار
https://sputnikarabic.ae/20221122/بوتين-موسكو-دائما-تعارض-القيود-والحصار-1070429726.html
بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار
بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دائما تعارض القيود والحواجز والحصار. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:14+0000
2022-11-22T13:26+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
فك الحصار
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قال بوتين خلال لقائه مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو،اليوم الثلاثاء، "لقد عارضنا دائما أنواعا مختلفة من القيود والحظر والحصار وما إلى ذلك. لقد دعمنا دائما على المنصات الدولية، ونرى أن كوبا تتخذ نفس الموقف فيما يتعلق ببلدنا، فيما يتعلق بروسيا".وأشار بوتين إلى أن "كل هذا هو نتيجة الصداقة التقليدية التي أسسها الرفيق فيدل كاسترو".وأوضح بوتين أنه على روسيا وكوبا تعزيز التعاون، فهناك مثل هذه الفرصة "بناء على هذا الأساس المتين للصداقة، يجب علينا بالطبع - أعني الظروف الحالية - المضي قدمًا وتعزيز تعاوننا. وأنا سعيد جدًا لأن لدينا مثل هذه الفرصة".من جانبه، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن تقدم الناتو إلى حدود روسيا أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن أوروبا تخضع لمصالح الولايات المتحدة.
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روسيا, فلاديمير بوتين, فك الحصار
روسيا, فلاديمير بوتين, فك الحصار

بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار

13:14 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 22.11.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دائما تعارض القيود والحواجز والحصار.
قال بوتين خلال لقائه مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو،اليوم الثلاثاء، "لقد عارضنا دائما أنواعا مختلفة من القيود والحظر والحصار وما إلى ذلك. لقد دعمنا دائما على المنصات الدولية، ونرى أن كوبا تتخذ نفس الموقف فيما يتعلق ببلدنا، فيما يتعلق بروسيا".
وأشار بوتين إلى أن "كل هذا هو نتيجة الصداقة التقليدية التي أسسها الرفيق فيدل كاسترو".
وأوضح بوتين أنه على روسيا وكوبا تعزيز التعاون، فهناك مثل هذه الفرصة "بناء على هذا الأساس المتين للصداقة، يجب علينا بالطبع - أعني الظروف الحالية - المضي قدمًا وتعزيز تعاوننا. وأنا سعيد جدًا لأن لدينا مثل هذه الفرصة".
من جانبه، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن تقدم الناتو إلى حدود روسيا أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن أوروبا تخضع لمصالح الولايات المتحدة.
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